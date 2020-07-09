37-річний білоруський співак Євген Літвінковіч, супер-фіналіст 3 сезону українського "Х-фактора", здивував фанатів схудлим видом

Як передає Politeka.net, артист опублікував фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показав як виглядав раніше і як зараз. На кадрі зліва обличчя у Євгена помітно кругліше, ніж на іншому. Більше того, здається, що на фото праворуч у артиста навіть погляд іншого.

"Як Ви думаєте, скільки років різниці між цими фотографіями? ☺️😎😉", - йдеться у підписі.

Користувачі кинулися гадати. В основному люди називали цифри від 7 до 12 років. Літвінкович розкрив правильну відповідь у коментарях. Насправді "між кадрами" - 15 років.

"Красунчик😻 Думаю, що років 12) 🤔 З кожним роком все красивіше🤗"

"Років 10 напевно. На другій фотографії такий небезпечний альфа самець)))"

"15! 😃🤗 Це капець, як час летить..." - а все такий же привабливий !!!"

"Ви погарнішали❤️❤️❤️"

"О, я пам'ятаю тебе ще таким, як на першому фото🤣Час і справді швидко летить😉"

"На обох фото ти красивий, Євген"

Нагадаємо, Літвінкович є фіналістом шоу «Україна має талант 4» 2012 року і супер-фіналістом проекту «Х-фактор 3» 2013 року. В останньому випадку, Євген увійшов в команду продюсера і шоумена Ігоря Кондратюка, ставши, безсумнівно його улюбленцем. Артист зайняв друге місце, віддавши першість одеситці Аїді Ніколайчук.

Після закінчення шоу «Х-фактор» Євген підписав 5-річний контракт з продюсерським центром каналу СТБ і почав роботу над першим альбомом.

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