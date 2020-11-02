Знаменита модель Сьюзі Кортез, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, показала форми у всій красі

Звикла до уваги багатотисячної армії шанувальників, Сьюзі досить давно відкинула сором і почала показувати фото, які насилу можна назвати пристойними. Дівчина займається спортом чи не кожен день, але при цьому також встигає зніматися в жарких фотосесіях, в яких постає перед фоловерами Instagram в одній білизні.

Цього разу Кортес продемонструвала сідниці, завдяки яким перемогла в конкурсі "Міс бум-бум". У Білій нижній білизні і персиковому ТОПі спортсменка виглядала дуже привабливо.

Дівчина повернулася спиною до об'єктива і спеціально вигнулася так, щоб не приховати від шанувальників нічого. Пишні форми, як і очікувалося, справили бурхливе враження в мережі:

"Цій дівчині пощастило бути такою багатою!; В рівній мірі богиня; Моя люба міс всесвіт; Дуже красиве тіло; Красиво 💯; Останній день пристрасті, дуже красиво 💋; Амінь 🙏🙏 все одно спасибі 😘 за тебе, дуже пишна🔥; Амінь 🙏 ♥ ️; Вау‼ ︎Чудово‼ ︎ ✨ ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ; Милий образ у гарячої чортівки😍 😋».

Ми також писали, що кожен раз Сьюзі акцентує увагу саме на сідницях, адже шалено пишається тим, що перемогла в конкурсі і отримала неоднозначний титул, а також Кортез впевнена, що довела свої форми до досконалості. Тому вона демонструє гідності без найменшого збентеження і цензури.

"гаряча Мега лисиця! Любить мене Сюзі!; Наскільки ти багата, дитинко❤️❤; так собачка; бразильська красуня😘 😈; як ти потрапив в матусю; красива брюнетка, стережіться, обпалює ❤ ️❤ красива матуся; ви одна з найкрасивіших жінок планети вітаю жінку х Бог», - пишуть шанувальники.

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