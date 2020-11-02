Популярна модель Норвезька модель Хільде Осланд, відома завдяки титулу "найкрасивішої жінки в світі", захопила фігурою на пляжі

Молода і струнка блондинка стала популярна у своїй країні після перемоги в пісенному шоу. Дівчина почала модельну кар'єру лише після того, як зрозуміла, що її впізнають і зовнішністю вони може привернути до себе увагу досить швидко. Хільде активно знімається для чоловічих журналів, тому в її профілі в Instagram багато фото пікантного змісту.

Наприклад, Осланд підкорила знімками на узбережжі під час заходу сонця. Завдяки вечірньому світлу вона стала схожа на засмаглу статуетку, а крихітний бікіні з великими круглими намистинами перетворив її образ в Памелу Андресон.

«Деякі з моїх улюблених знімків з моєї фотосесії з perrywinklephotography ❣️ Зазвичай я не люблю розгалужуватися, коли справа доходить до роботи з фотографами 😆 але це було супер весело, і мені подобається, як це вийшло 🤩», - поділилася емоціями Хільде.

Ось як реагують в мережі:

"Також загорівся; нічого сказати буум boo; я думаю jungle fever для тебе красиві 😘 😘 ❤ ️ картинки; ти і красива дівчинка❤️❤️❤; золоте світло і Золота дівчина, Мила; ви добре виглядаєте, згинаючись тут; смакота; це повинно було бути обкладинкою Sports Illustrated; просто здувся. Освітлення на заході завжди майже ідеальне!; Мені дуже подобається використання правильного світла; з якої ти частини неба?; красивіше новенького пікапа»

Дівчина стала відома за межами Норвегії після того, як почала модельну кар'єру і почала вести свій профіль в соціальній мережі. Вона публікує досить яскраві фото в одному стилі-показуючи фігуру в білизні або бікіні. Струнка біловолоса красуня навіть була прозвана чоловічою аудиторією як еталон краси і найкрасивіша жінка в світі.

При цьому сама Хільде не заперечує: їй лестить подібна увага. Цього разу вона показала, як відпочивала на пляжі в джинсовому комбінезоні, знявши одну лямку з плечей і посвітивши при цьому бюстом в яскраво-рожевому купальнику

"Фотографії на iPhone в цей раз 🤳 (забув камеру 😆) ви можете відрізнити? 🤔 💙 🌊 ",- написала Хільде.

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