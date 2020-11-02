Популярная модель норвежская модель Хильде Осланд, известная благодаря титулу "самой красивой женщины в мире", восхитила фигурой на пляже

Молодая и стройная блондинка стала популярна в своей стране после победы в песенном шоу. Девушка начала модельную карьеру лишь после того, как поняла, что ее узнают и внешностью они может привлечь к себе внимание довольно быстро. Хильде активно снимается для мужских журналов, поэтому в ее профиле в Инстаграм много фото пикантного содержания.

К примеру, Осланд покорила снимками на побережье во время заката. Благодаря вечернему свету она стала похожа на загорелую статуэтку, а крошечный бикини с крупными круглыми бусинами превратил ее образ в Памелу Андресон.

«Некоторые из моих любимых снимков из моей фотосессии с perrywinklephotography ❣️ Обычно я не люблю разветвляться, когда дело доходит до работы с фотографами 😆 но это было супер весело, и мне нравится, как это получилось 🤩», - поделилась эмоциями Хильде.

Вот как реагируют в сети:

«Также загорелся; Нечего сказать буум boo; Я думаю jungle fever для тебя красивые 😘😘❤️ картинки; Ты и красивая малышка ❤️❤️❤; Золотой свет и золотая девушка, милая; Вы хорошо выглядите, изгибаясь тут; Вкуснятина, как молодая Памела; Это должно было быть обложкой Sports Illustrated; Просто сдулся. Освещение на закате всегда почти идеальное!; Мне очень нравится использование правильного света; Из какой ты части неба?; красивее новенького пикапа».

Девушка стала известна за пределами Норвегии после того, как начала модельную карьеру и начала вести свой профиль в социальной сети. Она публикует довольно яркие фото в одном стиле – показывая фигуру в белье или бикини. Стройная беловолосая красотка даже была прозвана мужской аудиторией как эталон красоты и самая красивая женщина в мире.

При этом сама Хильде не отрицает: ей льстит подобное внимание. В этот раз она показала, как отдыхала на пляже в джинсовом комбинезоне, сняв одну лямку с плеч и посветив при этом бюстом в ярко-розовом купальнике

«Фотографии на iPhone в этот раз 🤳 (забыл камеру 😆) вы можете отличить? 🤔💙🌊», - написала Хильде.

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