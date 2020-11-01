Норвезька модель Хільде Осланд, яку називають найкрасивішою жінкою світу, показала спокусливі форми в обтягуючому вбранні

Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала на сторінці в "Instagram" серію фото, на яких зображена в білій спальні. Дівчина позує в білосніжному спортивному вбранні з короткого топа з чарівним декольте і тісних легінсів, одяг ідеально підкреслила бюст, стегна і сідниці красуні. Образ довершила злегка недбала зачіска: волосся хаотично зібрані маківці.

На першому кадрі Хільде завмерла біля дзеркала і підтягнула гумку штанів, задумливо розглядаючи своє відображення. На іншому модель повернулася до камери з спокусливою посмішкою і доклала руки до грудей. На останньому знімку Осланд знову розгорнулася, щоб поправити зачіску, і дала помилуватися на свої м'язисті ноги.

Користувачі соціальної мережі захопилися зовнішністю Хільде і засипали її компліментами в коментарях:

"Найкрасивіша дівчина за всі часи"; "Знаєш, що я бачу в дзеркалі? Досконалість !!! 😍"; "🤩 Досконалість. Яке гарне чудове тіло. Гарне обличчя. 💋 💋 💋 "; "Виглядаєш так сексуально"; "чарівна"; "костюм дуже добре сидить на тобі з прекрасним тілом. Заздрю";" Ух ти, мені правда подобається те, що я бачу, така сексуальна і гаряча";" Ти просто маленький ангел, ці очі вражають"; "Неймовірно красива, і від твоєї посмішки у мене дихання перехоплює".

Нагадавши, найгарячіша скандинавська модель захопила пружністю тіла в зухвалому міні

Як повідомляла Politeka, найгарячіша скандинавська модель запаморочила голову "пагорбами" в мереживній білизні

Також Politeka писала, що скандинавська богиня Хільде Осланд довела до екстазу розвагами на пляжі