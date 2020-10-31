Поп-діва української естради, 50-річна Ірина Білик приміряла образ мертвої нареченої

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала серію фото, на яких позувала в гримі і перуці. Артистка вибрала образ мертвої нареченої, який їй допомогли втілити в життя.

Білик буквально "понівечила" обличчя чорними обідками навколо очей, носом-кісточкою і червоними губами з чорними вставками. Крім цього, співачка одягла перуку з фіолетовим відливом, яку прикрасила вінком з чорних квітів і рожевих квітів. Образ артистка доповнила рукавичками скелета.

"Страшне свято для Страшно-красивих людей", - підписала фото зірка.

Вона також опублікувала відео, на якому кривлялася і випинала очі, що виглядало досить моторошно.

За короткий час пост Білик оцінило майже 2 тисячі осіб. У коментарях їй залишили багато відгуків, як приємних, так і не дуже.

"Навіщо таке робити з собою?", "Королева ночі", "Ого, оригінальний у Вас костюм", "Шикарно", "Круто", "Супер", "Страшно красива", "крутий грим! Дуже красиво", "красу" (саме в лапках) нічим не зіпсуєш", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Ірина Білик не перестає радувати шанувальників зовнішнім виглядом. Нещодавно вона приміряла на себе образ з книги модного автора Ніколаса Димитрова "Дилер реальності".

Нагадаємо, що розмальована Ірина Білик ошелешила виглядом у ліжку, прикрившись трояндами:"100 і 1 пластична операція".

Як повідомляла Politeka, Ірину Білик застали з пекучим брюнетом на яхті, пікантне відео: «Не входило в плани...».

Також Politeka писала, що поліція взялася за "розваги" Білик у Харкові, відкриті кримінальні справи.