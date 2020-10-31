Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала соковиті кадри в купальнику

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram дівчина поділилася вельми пікантним знімком. Спортсменка скинула білий халатик, оголивши своє розкішне підкачане тіло. Дівчина позувала перед дзеркалом в бірюзовому купальнику, який ідеально сів на її фігуру.

Варто відзначити, що незважаючи на активні заняття і спортивну статуру, у Бех-Романчук дуже красиві пишні груди, які вона засвітила в мініатюрному ліфчику. Грайливий вираз обличчя додав пікантності фото.

"Люблю яскраві кольори", - зазначила дівчина під постом.

За короткий час її пост зібрав майже 4 тисячі лайків. У коментарях у чемпіонки залишили масу компліментів, при чому багато з них були написані англійською.

"Яка бешкетниця", "Прекрасна", "Боже мій, яка красива", "чудова", "Абсолютно!", "Абсолютно приголомшливо", «дійсно красиві кольори», "я бачив, це яскраво", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Марина Бех-Романчук виступає у стрибках в довжину. Вона представляла Україну на Літніх Олімпійських Іграх в 2016 році. Красуня є чотириразовою чемпіонкою України.

Раніше ми писали, що спортсменка похвалилася підкачаним «горішком» на відпочинку. Марина позувала в жовтому купальнику. Дівчина сиділа на гойдалці, повернувшись спиною до камери.

Нагадаємо, що Бех-Романчук показала ідеальне тіло в крихітному купальнику на пляжі:"Вид на мільйон".

Як повідомляла Politeka, спекотна Бех-Романчук в короткому топіку показала, як не замерзнути восени: «чудово».

Також Politeka писала, що Бех-Романчук блиснула "булочками", епічно звалившись в пісок після стрибка:"Не, ну, це штраф".