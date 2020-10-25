25-річна українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук вразила кадрами з тренування і змусила "зойкнути" добру половину своїх фанатів

Як передає Politeka.net, спортсменка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в спортивному купальнику синього відтінку на біговій доріжці.

Марина, як відомо, спеціалізується в стрибках в довжину і є призером світових і континентальних першостей.

На першому кадрі Марина застигла в кроці, повернувшись до камери спиною. Дівчина поправляла плавки і, мабуть, готувалася зробити стрибок. На другому - легкоатлетка вже приземлилася, епічний момент був відображений з вдалого ракурсу. Бех-Романчук вся в піску, відстовбурчивши пружні сідниці, намагалася утримати рівновагу, стоячи на четвереньках.

"Час тренуватися ✌ yeaaahhh👊", - підписала фото зірка.

Користувачі кинулися коментувати побачене, гідно оцінивши старання спортсменки.

"Приголомшливо"

"Сильна спортсменка 😍"

"Ні, ну, це штраф 😍 😍 "

"З найкращими побажаннями! Удачі в тренуваннях! 🙏🏻💪🏻"

Раніше ми повідомляли, легкоатлетка підкорила фанатів романтичним образом на пляжному фото. Дівчина сиділа на гойдалках в жовтому бікіні, повернувшись до камери "найсмачнішим". Її волосся майоріло на вітрі, а ноги ледь торкалися піску.

"Бувають дуже красиві світанки. Вам подобаються ці кольори?)", - підписала знімок Марина.

"Я просто в захваті від твоїх красивих фото", "я хотів би бути гойдалками", "ви вмієте показувати!", "Ласкаво просимо в Шарм Ель Шейх, прекрасна чемпіонка світу", - коментували в мережі.

Нагадавши, Бех-Романчук показала ідеальне тіло в крихітному купальнику на пляжі

Також Politeka писала, що Бех-Романчук без сорому показала самі засмаглі місця в купальнику