Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала сочные кадры в купальнике

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка поделилась весьма пикантным снимком. Спортсменка скинула белый халатик, обнажив свое роскошное подкачанное тело. Девушка позировала перед зеркалом в бирюзовом купальнике, который идеально сел на ее фигуру.

Стоит отметить, что несмотря на активные занятия и спортивное телосложение, у Бех-Романчук очень красивая пышная грудь, которую она засветила в миниатюрном лифчике. Игривое выражение лица придало пикантности фото.

«Люблю яркие цвета», - отметила девушка под постом.

За короткое время ее пост собрал почти 4 тысячи лайков. В комментариях у чемпионки оставили массу комплиментов, при чем многие из них были написаны на английском.

"Какая озорница", «Прекрасна», «Боже мой, какая красивая», «Великолепная», «Абсолютно!», «Совершенно потрясающе», «Действительно красивые цвета», «Я видел, это ярко», - пишут пользователи сети.

Как известно, Марина Бех-Романчук выступает в прыжках в длину. Она представляла Украину на летних Олимпийских играх в 2016 году. Красотка является четырёхкратной чемпионкой Украины.

Ранее мы писали, что спортсменка похвасталась подкачанным «орешком» на отдыхе. Марина позировала в желтом купальнике. Девушка сидела на качели, повернувшись спиной к камере.

Напомним, что Бех-Романчук показала идеальное тело в крохотном купальнике на пляже: "Вид на миллион".

Как сообщала Politeka, знойная Бех-Романчук в коротком топике показала, как не замерзнуть осенью: «Восхитительно».

Также Politeka писала, что Бех-Романчук блеснула "булочками", эпично рухнув в песок после прыжка: "Не, ну, это штраф".