Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала сочные кадры в купальнике
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка поделилась весьма пикантным снимком. Спортсменка скинула белый халатик, обнажив свое роскошное подкачанное тело. Девушка позировала перед зеркалом в бирюзовом купальнике, который идеально сел на ее фигуру.
Стоит отметить, что несмотря на активные занятия и спортивное телосложение, у Бех-Романчук очень красивая пышная грудь, которую она засветила в миниатюрном лифчике. Игривое выражение лица придало пикантности фото.
«Люблю яркие цвета», - отметила девушка под постом.
За короткое время ее пост собрал почти 4 тысячи лайков. В комментариях у чемпионки оставили массу комплиментов, при чем многие из них были написаны на английском.
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"Какая озорница", «Прекрасна», «Боже мой, какая красивая», «Великолепная», «Абсолютно!», «Совершенно потрясающе», «Действительно красивые цвета», «Я видел, это ярко», - пишут пользователи сети.
Как известно, Марина Бех-Романчук выступает в прыжках в длину. Она представляла Украину на летних Олимпийских играх в 2016 году. Красотка является четырёхкратной чемпионкой Украины.
Ранее мы писали, что спортсменка похвасталась подкачанным «орешком» на отдыхе. Марина позировала в желтом купальнике. Девушка сидела на качели, повернувшись спиной к камере.
Напомним, что Бех-Романчук показала идеальное тело в крохотном купальнике на пляже: "Вид на миллион".
Как сообщала Politeka, знойная Бех-Романчук в коротком топике показала, как не замерзнуть осенью: «Восхитительно».
Также Politeka писала, что Бех-Романчук блеснула "булочками", эпично рухнув в песок после прыжка: "Не, ну, это штраф".