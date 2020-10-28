Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук підкорила романтичним образом у короткому топі

25-річна спортсменка поділилася новими атмосферними знімками в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Бех-Романчук показала, як прогулюється по затишній вулиці Стокгольма в милому вбранні. На ній вільні білі штани, низ яких спортсменка вирішила трохи підкатати, світло-рожевий короткий топік і вільна кофта йому в тон. Легкоатлетка приспустила кофту з плечей, демонструючи своє накачане засмагле тіло.

"Моя особлива осінь. Ці фото наповнюють мене теплом. А ви що відчуваєте?",- підписала кадри Бех-Романчук.

Її підписники бурхливо відреагували на опубліковані кадри.

"Мій ангел", "ти класна", "Мені подобається твій наряд", "принадність", "чудово", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Романчук опублікувала свіжі фото у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в спортивному купальнику синього відтінку на біговій доріжці.

Марина, як відомо, спеціалізується в стрибках в довжину і є призером світових і континентальних першостей.

На першому кадрі Марина застигла в кроці, повернувшись до камери спиною. Дівчина поправляла плавки і, мабуть, готувалася зробити стрибок.

На другому-легкоатлетка вже приземлилася, епічний момент був відображений з вдалого ракурсу. Бех-Романчук вся в піску, відстовбурчивши пружні сідниці, намагалася утримати рівновагу, стоячи на четвереньках.

Нагадавши, Бех-Романчук блиснула "булочками", епічно звалившись в пісок після стрибка: "Ні, ну, це штраф".

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