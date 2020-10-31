Знаменита модель Сьюзі Кортез, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, показала переваги в мереживах

Спортсменка славиться своєю любов'ю до зухвалих фотосесій в мереживній білизні. Причому знімається Сьюзі дуже часто для залучення фанатів. Вона не тільки багато часу приділяє тренуванням в спортзалі, але і своїй роботі моделі теж.

Кожен раз Сьюзі акцентує увагу саме на сідницях, адже шалено пишається тим, що перемогла в конкурсі і отримала неоднозначний титул, а також Кортез впевнена, що довела свої форми до досконалості. Тому вона демонструє гідності без найменшого збентеження і цензури.

"гаряча Мега лисиця! Любить мене Сюзі!; Наскільки ти багата, дитинко❤️❤; так собачка; бразильська красуня😘 😈; як ти потрапив в матусю; смачний вигляд👌; красивий образ; suzycortezoficial, Я так тебе люблю, бережи себе, любов моя; здрастуйте, Мамочка ти дуже смачна; вау, красивий стиль😄; яка красива поза🔥❤️😘 😍; красива брюнетка ❤ ️ ❤ красива матуся; ви одна з найкрасивіших жінок планети вітаю жінку х Бог».

Раніше ми писали, що дівчина прославилася саме завдяки своїм пишним і підтягнутим формам. Над своїм тілом Сьюзі працює щодня-дівчина годинами займається в залі, щоб завжди бути готовою до чергових змагань.

Свій титул "найапетитніших сідниць" Кортес отримала не випадково, вона брала участь у конкурсі і перемогла з оглушливим відривом. Тепер дівчина завжди акцентує увагу на своєму тілі під час фотосесій.

Не так давно вона розповіла, що повернулася до тренувань в тренажерному залі за межами своїх сил, так як вона спортсменка і хоче змагатися в 2021 році.

"Я повинна підняти голову, як сильна жінка і сильний воїн, якою я є, і за допомогою ангелів великих професіоналів, Я з'явлюся в цій битві 🙏 🏻 спасибі всім за величезну підтримку, яку я отримую♥️🙏 🏼 🇧 🇷, » - написала Кортес під фото.

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