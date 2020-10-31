Колишня кохана українського співака Віталія Козловського, блогерша Раміна Есхакзай, здивувала шанувальників видом в білизні

Зірка постала в сміливій фотосесії, завороживши фігурою в чорному мереживі, пише Politeka.net. Красуня позувала сидячи в кріслі в білосніжному плащі, який розстебнула.

З-під верхнього одягу красуні визирав бюст в мереживному боді. Прозора тканина виглядала дуже спокусливо, обтягнувши красиву фігуру.

З розкритого плаща показалися стрункі ніжки в білосніжних ботфортах.

Раміна дивилася в камеру, піднявши підборіддя.

"Ідеальний наряд для сьогоднішньої погоди 😹", - написала зірка.

За п'ять годин пост зібрав понад 4000 лайків і багато коментарів.

"Де ви купували рукавички такі шикарні ?😍😍😍", "Космос🔥", "Шикарна 🔥🔥🔥🔥🔥", "Уааауу, Раміна ти 🔥😍😍", "Ти наче цілий Всесвіт🔥🤘💐💘", "Афродіта", "Божевільна", "😍😍😍 Дуже красива!", "Красиво 😍", " шикарна дівчина🔥. Дуже крутий образ😍", " Бомбічна зйомка! 🔥 Мрію колись зробити вам макіяж!!! 🙏 ❤ ️ ", "Нереальна❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Раміна Есхакзай позувала в купальнику в горошок, сидячи на краю басейну. Зірка посміхалася і задерла одну ногу, позуючи на тлі готелю і лісу. Фото вийшло досить легким і осіннім. Як можна зрозуміти, зірка відпочиває на елітній базі в Полтаві.

Раніше повідомлялося, що Раміна Есхакзай позувала в неймовірно красивому леопардовому купальнику, який підкреслив її апетитні форми. На фото можна прекрасно розглянути спокусливі стегна дівчини, її апетитні груди. Красуня закрила очі, насолоджуючись моментом.

Нагадаємо, що Раміна Есхакзай влаштувалася на підлозі, виваливши пишний бюст в тісному ТОПі: ідеальний ракурс.

А ще Politeka повідомляла, що біда трапилася у екс-нареченої Козловського, терміново потрібна допомога: "втратила малюка...".

Також Politeka писала, що Раміна Есхакзай втратила свою дитину, фото:"серце розривається".