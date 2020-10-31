Американська фітнес-модель Ана Чері показала підтягнуте тіло у вспортивному костюмі

Спортсменка прославилася завдяки своїм спекотним фото в Instagram. У своєму профілі дівчина показує найрізноманітніші образи і не боїться критики, так як поважає своє тіло і вважає, що правильне харчування куди важливіше дієт. Саме тому Чері стверджує, що не страждає від комплексів.

Дівчина створила власну лінію спортивного одягу, яку показує досить часто у себе в профілі. Цей ран не був винятком-Ана приміряла фіолетовий костюм, що складається з лосин і топа:

"Подивися на себе уважно, ти підтримуєш себе?? Не дозволяйте собі стояти на шляху до ваших цілей. Не дозволяйте своєму розуму говорити собі негативні думки.

Наступного разу, коли зловиш себе на думці: я не можу цього зробити, це занадто складно, це неможливо ... Я хочу, щоб ви зупинилися !! Я хочу, щоб ви подумали: я можу це зробити, навіть якщо я не зможу це зробити сьогодні, я буду багато працювати і скоро зможу це зробити, це, безумовно, складно, але я розумію, що це можливо! Позитивний настрій-одна з найважливіших речей, яка допоможе вам досягти ваших цілей!",- підкреслює Ана.

Ось як реагують в мережі:

"Бути у формі дуже круто😍 😍 😍 мммм наряд; рожеве коло; дуже мило, ти мені так подобаєшся; ідеально💕; вдар мене більше; зараз його немає в наявності, чи буде воно доступно? Верх і низ; дуже красиво ... так твоє тіло виглядає приголомшливо😍 😍 😍 😍; я б назвав теля Фіт !!!; Люблю твоє тіло😍; так, так, малятка, поцілунки, прекрасні принцеси❤️".

Ми також писали, що дівчина дуже часто показує в Instagram нові образи, які приміряє в рамках реклами одягу власного бренду. При цьому акцентує Ана завжди увагу саме на бюсті, підкреслюючи той всілякими способами. Цього разу модель влаштувала фотосесію в спокусливому образі вампірші для дорослих.

Дівчина одягла лише тонку білизну з мереживами, чорний ліфчик, вигідно підкреслив бюст і накладні криваві ікла. Так Ана перетворилася в гарячу вампіршу, а для натуральності похмурого образу дівчина забруднилася гримом на грудях.

"Любов з першого укусу🩸 🦇 щасливого Хеллоуїна, eve ️ ️ пример приміряйте костюм на Хелловін на прямо зараз!"- пише Ана під постом.

Ось що відповідають в мережі:

"О, мій бог; Укусіть мене, будь ласка !!!! 😁; Мій улюблений вампір 🧛🏻♀️🔥❤️; Вкусіть мене, будь ласка 😍😍😍; Ти можеш мене вкусити 😁; хто б'є ох з мисливцем 😂😂; Без причини🔥; образ сенсаційний, вампірша для дорослих😘; можеш мене вкусити в будь-який час 🦇😍; Я віддаю своє тіло і душу цього вампірові @anacheri».

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