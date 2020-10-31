Американская фитнес-модель Ана Чери показала подтянутое тело в вспортивном костюме
Спортсменка прославилась благодаря своим жарким фото в Инстаграм. В своем профиле девушка показывает самые разные образы и не боится критики, так как уважает свое тело и считает, что правильное питание куда важнее диет. Именно поэтому Чери утверждает, что не страдает от комплексов.
Девушка создала собственную линию спортивной одежды, которую показывает довольно часто у себя в профиле. Этот ран не был исключением – Ана примерила фиолетовый костюм, состоящий из лосин и топа:
«Посмотри на себя внимательно, ты поддерживаешь себя?? Не позволяйте себе стоять на пути к вашим целям. Не позволяйте своему разуму говорить себе негативные мысли.
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В следующий раз, когда поймаешь себя на мысли: я не могу этого сделать, это слишком сложно, это невозможно ... Я хочу, чтобы вы остановились !! Я хочу, чтобы вы подумали: Я МОГУ сделать это, даже если не смогу сделать это сегодня, я буду много работать и скоро смогу это сделать, это определенно сложно, но я понимаю, что это возможно! Позитивный настрой - одна из самых важных вещей, которая поможет вам достичь ваших целей!», - подчеркивает Ана.
Вот как реагируют в сети:
«Быть в форме очень круто😍😍😍 мммм наряд; розовое коло; Очень мило, ты мне так нравишься; Идеально💕; Ударь меня больше; Сейчас его нет в наличии, будет ли оно доступно? Верх и низ; Очень красиво ... так твое тело выглядит потрясающе 😍😍😍😍; Я бы назвал теля фит !!!; Люблю твое тело😍; Да, да, малышки, поцелуи, прекрасные принцессы, задирайте повыше❤️».
Мы также писали, что девушка очень часто показывает в Инстаграм новые образы, которые примеряет в рамках рекламы одежды собственного бренда. При этом акцентирует Ана всегда внимание именно на бюсте, подчеркивая тот всевозможными способами. В этот раз модель устроила фотосессию в соблазнительном образе вампирши для взрослых.
Девушка надела лишь тонкое белье с кружевами, черный лифчик, выгодно подчеркнувший бюст и накладные кровавые клыки. Так Ана превратилась в горячую вампиршу, а для натуральности мрачного образа девушка испачкалась гримом на груди.
«Любовь с первого укуса🩸🦇 Счастливого Хэллоуина, EVE 🧛🏽♀️🖤 Примерьте костюм на Хеллоуин на прямо сейчас!» - пишет Ана под постом.
Вот что отвечают в сети:
«О, мой бог; Укусите меня, пожалуйста !!!! 😁; Мой любимый вампир 🧛🏻♀️🔥❤️; Укусите меня, пожалуйста 😍😍😍; Ты можешь меня укусить 😁; кто бьет ох с охотником 😂😂; Без причины🔥; образ сенсационный, вампирша для взрослых😘; можешь меня укусить в любое время 🦇😍; Я отдаю все свое тело и душу этому вампиру @anacheri».
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