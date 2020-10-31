Російський виконавець Сергій Лазарєв викликав справжній фурор у мережі новим знімком

Як передає Politeka.net, свіжий кадр з'явився на Instagram-сторінці артиста.

Як відомо, співакові приписують роман з Ані Лорак, і якщо це дійсно правда, то їй варто було б звернути увагу на даний пост.

"Мамусенька!! Кохана! З днем народження!! Спасибі тобі за все! Ти - приклад для мене багато в чому! Я тебе люблю! Спасибі за моє виховання, спасибі за мудрість, за силу, за принципи і життєві орієнтири... будь здорова і щаслива! Ти - найкраща!! З днем народження!",- зворушливо підписав свій пост співак.

Шанувальники Сергія в коментарях приєдналися до привітань і висловили своє захоплення Валентиною Вікторівною.

"Вдячний син, це багато значить для матері! Ви Сергій молодець!!! Все самого доброго вашій родині!", "Сергій, судячи про те, як ви завжди відгукуєтеся про свою маму, вона у Вас світова! З Днем народження її! Найміцнішого здоров'я, сил, енергії, щастя, Щоб завжди радував син і онуки", "Валентина Вікторівна! Приголомшлива людина, сильна жінка якої я захоплююся!! З днем Народження вас! І бережіть один одного", " Ваша мама просто дивовижна! Від неї так і віє мамою, навіть через екран! Вам з нею дуже пощастило, а їй є чим пишатися! З днем народження мамулю", - писали під постом Лазарєва.

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