В Україні погіршиться погода через потужний циклон

Про це у своєму Facebook попередила синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначила, що завтра, 1 листопада, циклон буде прямо над територією України.

"Так що дощу у неділю скрізь вистачатиме. Але з нюансами.Східну частину дощі охоплять скоріше в другій половині дня та ввечері, а в західній частині України в неділю суттєвих опадів взагалі не передбачається", - написала Діденко у свіжому прогнозі погоди.

Синоптик також попередила, що завтра можливі пориви вітру, який буде південно-східним з переходом на північний, 5-12 м/с.

Погіршення погоди Діденко прогнозує й у Києві, де вдень стовпчики термометрів піднімуться не вище +8 градусів.

"Температура повітря в недільний день очікується невисокою: +8+11 градусів, на Півдні та Сході +11+14 градусів. У Києві 1 листопада очікується дощ, поривчастий, до сильного, північний вітер та денна температура повітря близько +8 градусів", - резюмувала вона у свіжому прогнозі.

Раніше ми попереджали, що сніг і морози вдарять по Україні.

За словами синоптика Наталії Голені, перший тиждень останнього місяця осені обрадує жителів нашої країни сухою і теплою погодою.

Однак, вже після 4 листопада погода в Україні покращиться.

"Невеликі дощі будуть 2 і 3 листопада, в ці дні температурний фон трохи знизиться, але буде близько до кліматичної норми. З 4 листопада опади припиняться, вдень очікується близько 10 градусів тепла, ночами температура повітря може знижуватися до слабкого морозу", – розповіла Наталія Голеня.

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