Українцям будуть по-новому розраховувати податок на нерухомість

Про це пише Обозреватель.

Тепер податок стягуватимуть з урахуванням не метражу, а вартості житла. І більше заплатити доведеться тим, хто живе в центральних районах міста.

"Наприклад, якщо у вас триповерховий будинок в передмісті Києва, а мені від бабусі залишився будинок такого ж метражу в поганому місці. Ми будемо платити однаковий податок. А це неправильно. У нас є база оцінки нерухомості, дали час підготувати базу. Будуть стягувати податок, виходячи з вартості житла", – роз'яснив нову методику нардеп Данило Гетманцев.

Якщо зараз розмір податку - до 1,5% мінімалки за кожен "зайвий" квадратний метр (60 квадратів на квартиру і 120 для будинків). Платити в 2021-му потрібно за 2020-й, тому розмір мінімалки буде враховуватися минулий. Тоді українці отримували не менше 4723 грн, тому доведеться віддати до 70,8 грн за кожен зайвий квадрат.

Наприклад, у вас є квартира на 100 "квадратів" і вона знаходиться в місті, де місцева влада зберегла і норматив, і площу, яка прописана в законі. У такому випадку сплатити доведеться "зайві" 40 квадратів - 2833 грн.

Але доведеться більше віддати грошей, якщо нерухомість здається в оренду. В такому випадку податкова пільга скасовується, і власник буде змушений оплачать податок на кожен метр.

Крім того, ще 19% за законом потрібно платити з кожного щомісячного платежу за оренду. Наприклад, якщо ви здаєте житло і заробляєте на цьому 10 тис.грн на місяць, щомісяця по 1900 гривень доведеться заплатити в якості додаткового податку.

Нагадаємо, що Новий податок зобов'яжуть платити українців, що відомо

Як повідомляла Politeka, українців здеруть податок за новими правилами, що потрібно знати

Також Politeka писала, що Податків з українців здеруть ще більше, дефіцит держбюджету йде на рекорд