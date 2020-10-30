Американська фітнес-модель Ана Чері показала зухвалий образ вампірші на честь свята Дня всіх Святих
Дівчина дуже часто показує в Instagram нові образи, які приміряє в рамках реклами одягу власного бренду. При цьому акцентує Ана завжди увагу саме на бюсті, підкреслюючи той всілякими способами. Цього разу модель влаштувала фотосесію в спокусливому образі вампірші для дорослих.
Дівчина одягла лише тонку білизну з мереживами, чорний ліфчик, вигідно підкреслив бюст і накладні криваві ікла. Так Ана перетворилася в гарячу вампіршу, а для натуральності похмурого образу дівчина забруднилася гримом на грудях.
"Любов з першого укусу🩸 🦇 щасливого Хеллоуїна, eve ️ ️ пример приміряйте костюм на Хелловін на прямо зараз!"- пише Ана під постом.
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Ось що відповідають в мережі:
"О, мій бог; Укусіть мене, будь ласка !!!! 😁; Мій улюблений вампір 🧛🏻♀️🔥❤️; Вкусіть мене, будь ласка 😍😍😍; Ти можеш мене вкусити 😁; хто б'є ох з мисливцем 😂😂; Без причини🔥; образ сенсаційний 😘; Рис. Як погляд вампіра; Вау, дитинко, така підходяща😍 😍; дитинко, як справи?; Гаряче 🔥. Щасливого Хеллоуїна👻 😘 😘 😘 😘; ти можеш мене вкусити в будь-який час🦇 😍; я віддаю все своє тіло і душу цьому вампірові @anacheri».
Раніше ми писали, що так як фітнес-красуня володіє магазином спортивного одягу і купальників, вона також часто показує їх в рекламній зйомці. Співпрацюючи з іншими брендами, Ана влаштовує фотосесії біля басейну. На одному з кадрів видно, що дівчина володіє пишними формами, вигідно підкресленими білим бікіні з сірим принтом. Тонкі завязочки на ліфі насилу приховали її гідності, а нижня частина купальника показала пружні стегна у всій красі.
Ось як реагують в мережі:
"Красивий бікіні; люблю тебе анна; ЧУДОВА королева 😍❤; О, мій бог, навіть поза не для скромних!! Така красива❤️; вам потрібен масаж; Лінда-це людина, яка вербує життя... чудова людина, яка понад усе; приголомшлива краса😍 😘; Ура приємно 2 є і любов; вау, чудово🔥; привіт, милашка; така відкрита посмішка; неможливо не закохатися; а поза не для скромних».
Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру
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