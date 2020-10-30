Українським автовласникам приготували нові штрафи за порушення з " євробляхами"

Як стало відомо Politeka.net, відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів 28 жовтня. Громадян, які користуються автомобілями на іноземних номерах, поліцейським дозволили штрафувати на місці і не доводити справу до суду. Після першого порушення доведеться заплатити відразу 8,5 тисяч гривень, і машину забирати не будуть, пише "Кореспондент". Оштрафувати можуть як власника транспортного засобу, який своєчасно не розмитнили або не вивезли з України, так і водія, який просто опинився за кермом.

Якщо ж порушника спіймають на" євроблясі " повторно, штраф збільшується до 17 тисяч гривень. Його також зобов'язані позбавити водійських прав строком на один року, крім того, правоохоронці мають відвезти автомобіль на штрафмайданчик до розгляду справи в суді.

Раніше Міністерство інфраструктури попередило про підвищення штрафів за перевантаження фур. За перевищення вагового ліміту водіїв почнуть штрафувати на суми від 54 тисяч гривень. Стежити за дотриманням правил допоможе автоматична система зважування, яка запрацює на дорогах України з 1 січня наступного року.

Щоб її протестувати, навколо Києва вже створили шість перших ділянок для зважування. Вони являють собою металеві рамки або дуги зі спеціальним обладнанням, а на дорожньому полотні – сенсори.

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