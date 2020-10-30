Украинским автовладельцам приготовили новые штрафы за нарушения с "евробляхами"

Как стало известно Politeka.net, соответствующее решение приняли на заседании Кабинета министров 28 октября. Граждан, которые пользуются автомобилями на иностранных номерах, полицейским разрешили штрафовать на месте и не доводить дело до суда. После первого нарушения придется заплатить сразу 8,5 тысяч гривен, и машину забирать не будут, пишет "Корреспондент". Оштрафовать могут как владельца транспортного средства, которое своевременно не растаможили или не вывезли из Украины, так и водителя, который просто оказался за рулем.

Если же нарушителя поймают на "евробляхе" повторно, штраф увеличивается до 17 тысяч гривен. Его также обязаны лишить водительских прав сроком на один года, кроме того, правоохранители имеют увезти автомобиль на штрафплощадку до рассмотрения дела в суде.

Ранее Министерство инфраструктуры предупредило о повышении штрафов за перегруз фур. За превышение весового лимита водителей начнут штрафовать на суммы от 54 тысяч гривен. Следить за соблюдением правил поможет автоматическая система взвешивания, которая заработает на дорогах Украины с 1 января следующего года.

Чтобы ее протестировать, вокруг Киева уже создали шесть первых участков для взвешивания. Они представляют из себя металлические рамки или дуги со специальным оборудованием, а на дорожном полотне – сенсоры.

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