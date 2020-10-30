Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", показала пишну фігуру в чорному бікіні

Пишногруда знаменитість кожен день підкреслює свої форми завдяки стильним і відкритим бікіні. Дівчина не приховує достоїнств після того, як страждала від анорексії в підлітковому віці через бажання скинути зайву вагу.

Раніше Роуз комплексувала через досить пишну фігуру. Цькування ровесниць довела дівчину до того, що вона голодувала і заробила безліч проблем зі шлунком. Після того, як Демі потрапила в лікарню, вона пообіцяла батькам, що більше худнути не буде.

Тому Демі з гордістю ділиться кожним фото в Instagram, акцентуючи увагу на бюсті і стегнах. Як видно на одному з кадрів Роуз, дівчина любить відпочивати на сонці, засмагати на пляжі і показувати модні бікіні без збентеження. Чорне бікіні крихітного розміру підкреслило всі достоїнства дівчини і вразило фанатів:

"Я відчуваю, що тебе спокушає; це магія👏 👏 👏...‼ ️ ; Вау, який витвір мистецтва; богиня природної краси; Alwyes красивий ❤️; збільшення тіла .. ти трохи перебрала; Красиво👌; Твоя красуня; дуже добре; 🔥 🔥 😍 добре; хочеться продовження, нагуляли апетит😢 😢 😢; такі твої круті😍 😍; так ти на заході для мене; ти була б моєю королевою👸❤; як красиво♥️♥".

Ми також писали, що постійно з'являючись на публіці у відкритих і навіть відвертих нарядах, Роуз запам'яталася в мережі манерою демонструвати тіло без прикрас. Цього разу вона позувала лише в чорній сіточці-халатику і тонкому білому мереживі з вишивкою на бюсті.

Примітно, що з'явитися серед відпочиваючих на курорті Демі вирішила саме в такому вигляді, тоді як поруч можна помітити досить скромно одягнених відпочиваючих людей. Роуз не стала приховувати бюст занадто сильно, тому має намір відкрила зону декольте. Ось як реагують в мережі:

"Досить карі очі🧡 ✨; прекрасні очі; дуже добре складена, юна леді; люблю бюстгальтер; твої очі😍 😘❤️; так красиво, так приємно; продовжуй в тому ж дусі, LOL; ви неймовірно красиві🔥 🔥; @demirosemawby пливуть горіхові Хмари падають з небес️️».

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