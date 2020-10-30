Популярна модель з яскравою норвезькою зовнішністю Хільде Осланд захопила ніжним образом на пляжі

Модель любить привертати до себе увагу завдяки унікальній зовнішності. Кожен день Хільде ділиться в своєму Instagram новими фото, відео та Сторі з відпочинку. Цього разу вона показала, як проводила час на пляжі.

Дівчина стала відома за межами Норвегії після того, як почала модельну кар'єру і почала вести свій профіль в соціальній мережі. Вона публікує досить яскраві фото в одному стилі-показуючи фігуру в білизні або бікіні. Струнка біловолоса красуня навіть була прозвана чоловічою аудиторією як еталон краси і найкрасивіша жінка в світі.

При цьому сама Хільде не заперечує: їй лестить подібна увага. Цього разу вона показала, як відпочивала на пляжі в джинсовому комбінезоні, знявши одну лямку з плечей і посвітивши при цьому бюстом в яскраво-рожевому купальнику

"Фотографії на iPhone в цей раз 🤳 (забув камеру 😆) ви можете відрізнити? 🤔 💙 🌊 ",- написала Хільде.

Ось як реагують в мережі:

"Скільки часу в IG, щоб отримати майже 4 млн передплатників. Повністю згоден і розумію; у тебе красиве і особливе обличчя, яке я так люблю; 😍 Ермоса !! 💞 💞 ; Як настрій?; Хто - небудь має щось довге і велике? 🤤 🤤 😜 ; 👏 Дуже добре!; Все ще виглядаєш так мило 💕; Чому ти така красива; як ніколи красиво; Красиво 😘; Абсолютно ідеально; Я як завжди добре виглядаю; Так чарівні!!! 😍 ❤ ️ ; Мила дівчина❤️🙈; Мила дійсно дуже-дуже гаряче в рожевому".

У профілі Хільде можна знайти багато фото, на яких модель позує в мереживній білизні На природі, щоб прорекламувати модний бренд. Цього разу модель одягла пікантну білизну білого кольору з дрібним принтом в квіточку і глибоким розрізом прямо на бюсті, чому може здатися, ніби ліфчик просто порвався.

Саме дана пікантна деталь образу привернула фанатів до себе:

«Красива жінка😘; Смачно, Я теж хочу мати таке тіло 🔥🔥; просто ідеальна дитинко🔥💓👌; Безумство🤘🤘🤘😁🔥; не вистачить компліментів, щоб описати👅👅; Ці блискучі очі 🤗🤗🤗❤; тільки Твої очі пронизують мою душу! Я дивлюся в твої очі і відчуваю себе голим! Вау!; Красиво �🔥🔥�⭐️».

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