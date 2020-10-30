Зірка шоу "Холостяк-6" Іраклі Макацарія вразив спортивною формою і м'язистим тілом

Як повідомляє Politeka.net, Грузинський продюсер влаштував забіг на честь Дня тренера. Він виклав у соціальній сторінці "Instagram" свіже відео, на якому показав себе у всій красі (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

Іраклі Макацарія вбрався в Червоні спортивну майку і такі ж кросівки, білі шорти і обтягуючі чорні легінси. У такому вигляді красень швидко пробігся по яскраво-освітленому коридору і ледь не влетів в об'єктив.

"З Днем тренера! ❤ ️ 💪 🏼 Дякую кожній людині, яка причетна до змін життя інших людей, хто несе любов до спорту, здорового способу життя, вносить свій внесок у здоров'я нації. Спасибі всім, хто довіряє нам, тренерам!",- написав Іраклі під відео. - "Хто крізь важку працю, піт, сльози, нерви, боротьбу з собою, стає сильнішим, красивішим, здоровішим! Найпрекрасніше, що є в роботі тренера-результати підопічних! Я в свою чергу пишаюся всіма вами, монстренята! Біжимо до нових перемог! Обіймаю! 🙏🏻 Болинет!!!".

Користувачі соцмережі привітали автора у відповідь і залишили йому багато теплих побажань у коментарях:

"Ти самий чіткий бережливий до людей тренер з обов'язковим результатом! Перевірено на вагах😉 💐"; "вітаю з Днем тренера, супермен"; "Іраклі, Вас зі святом тренера.🔆 Ви Мега позитивний і мега харизматичний.👍 "; "З професійним святом, ви крутий. 😘".

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