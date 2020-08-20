Герой шоу «Холостяк-6», грузинский продюссер Иракли Макацария произвел фурор фотографией с младенцем на руках

Как передает Politeka.net, снимком он поделился на своей странице в Instagram.

«Придумайте название к фото. Моя версия: «Абсолютное счастье», - написал Макацария.

На фото обнаженный по пояс Иракли прижимает к себе маленького ребенка.

Снимок "холостяка" с племянником активно комментируют в Сети. При этом фолловеры Иракли пишут, что ему уже пора завести своих детей.

«Готов, к отцовству», «Пора уже и вам такое счастье», «Подпись читается в глазах: "Хочу такого же малыша"❤️», «Как вам надо ребенок🙂, своего, долгожданного, маленький комочек в крепких и сильных руках в сердце полном любви и надежды....... А фотография бесценна, очень много смысла и любви❤️❤️❤️», «Вам идет», «Ты как никто, такое заслужил», - пишут «холостяку».

Напомним, недавно Иракли Макацария сообщил, что стал крестным отцом в девятый раз. Он крестил дочь своего друга – маленькую Анну.

Как известно, участие в шок «Холостяк» не принесло личного счастья Иракли, с победительницей 6 сезона Аленой Лысак он вскоре расстался.

Напомним, Михайлюк, Добрынин, Макацария и другие герои "Холостяка" покорили горячими фото: без одежды, под душем и не только

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