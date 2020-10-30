Звезда шоу "Холостяк-6" Иракли Макацария поразил спортивной формой и мускулистым телом
Как сообщает Politeka.net, грузинский продюсер устроил забег в честь Дня тренера. Он выложил в социальной странице "Инстаграм" свежее видео, на котором показал себя во всей красе (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).
Иракли Макацария нарядился в красные спортивную майку и такие же кроссовки, белые шорты и обтягивающие черные леггинсы. В таком виде красавец быстро пробежался по ярко-освещенному коридору и едва не влетел в объектив.
"С Днем тренера! ❤️💪🏼 Спасибо каждому человеку, который причастен к изменениям жизни других людей, кто несёт любовь к спорту, здоровому образу жизни, вносит свой вклад в здоровье нации. Спасибо всем, кто доверяет нам, тренерам!", - написал Иракли под видео. - "Кто сквозь тяжелый труд, пот, слёзы, нервы, борьбу с собой, становится сильнее, красивее, здоровее! Самое прекрасное, что есть в работе тренера - результаты подопечных! Я в свою очередь горжусь всеми вами, монстрята! Бежим к новым победам! Обнимаю! 🙏🏻 Болинет!!!".
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Пользователи соцсети поздравили автора в ответ и оставили ему много теплых пожеланий в комментариях:
"Ты самый четкий бережливый к людям тренер с обязательным результатом! Проверено на весах😉💐"; "Поздравляю с Днём тренера, супермен"; "Иракли, Вас с праздником тренера.🔆 Вы Мега положительный и мега харизматичный.👍"; "С профессиональным праздником, Вы крутой. 😘".
Напомним, красавчик из "Холостяка" Иракли Макацария ошарашил появлением с младенцем на руках: "Абсолютное счастье".
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