Українцям слід готуватися до чергового підвищення тарифів на комуналку

Про це інформує прес-служба монополіста Нафтогаз.

Як відомо, вже в листопаді буде підвищена ціна на газ для побутових споживачів.

Але в монополісті попередили, що це не останнє підвищення розцінок на блакитне паливо для населення. Тобто, ціна на газ буде і далі зростати.

"Поступово починається опалювальний сезон, а з ним зростає попит на газ. Це призвело до зростання цін на європейських хабах, які, за розпорядженням уряду, використовуються для розрахунку ціни газу для виробників тепла. Буквально за місяць ціна газу в Європі зросла на 26%, а значить - довелося переглянути ціну газу для українських виробників тепла на жовтень. Прогнози вказують, що в листопаді-грудні слід очікувати подальшого подорожчання газу. Але значні запаси в підземних сховищах України та Європи утримають ціни від стрімкого зростання", - попередили в прес-службі Нафтогазу простих українців.

Також не варто забувати, що був змінений порядок розрахунку тарифів на опалення.

Таке рішення було затверджено Кабміном на засіданні 28 жовтня. Тепер однією з величин, яка використовується у формулі для розрахунку середньозваженого тарифу, є діючий тариф на теплову енергію, який був встановлений суб'єкту господарювання, який, у свою чергу, здійснює діяльність у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

Постачальники теплоенергії отримали право формувати одноставочні або двоставкові тарифи на теплову енергію. Двоставкові тарифи на теплову енергію, в свою чергу, складатимуть з умовно-змінної частини і умовно-постійної частини.

Але в Кабінеті Міністрів попереджали, що в порядку розрахунку "адекватних" тарифів на тепло відсутній механізм обліку двоставкових тарифів при розрахунку середньозважених тарифів. Тому проект акта передбачає правове врегулювання цього питання і надаватиме правило обліку двоставкових тарифів при розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію.

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