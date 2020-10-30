Украинцам следует готовиться к очередному повышению тарифов на коммуналку

Об этом информирует пресс-служба монополиста Нафтогаз.

Как известно, уже в ноябре будет повышена цена на газ для бытовых потребителей.

Но в монополисте предупредили, что это не последнее повышение расценок на голубое топливо для населения. То есть, цена на газ будет и дальше расти.

"Постепенно начинается отопительный сезон, а с ним растет спрос на газ. Это привело к росту цен на европейских хабах, которые, по распоряжению правительства, используются для расчета цены газа для производителей тепла. Буквально за месяц цена газа в Европе выросла на 26%, а значит - пришлось пересмотреть цену газа для украинских производителей тепла на октябрь. Прогнозы указывают, что в ноябре-декабре следует ожидать дальнейшего подорожания газа. Но значительные запасы в подземных хранилищах Украины и Европы удержат цены от стремительного роста", - предупредили в пресс-службе Нафтогаза простых украинцев.

Также не стоит забывать, что был изменен порядок расчета тарифов на отопление.

Такое решение было утверждено Кабмином на заседании 28 октября. Теперь одной из величин, которая используется в формуле для расчета средневзвешенного тарифа, является действующий тариф на тепловую энергию, который был установлен субъекту хозяйствования, который, в свою очередь, осуществляет деятельность в соответствующей административно-территориальной единице.

Поставщики теплоэнергии получили право формировать одноставочные или двухставочные тарифы на тепловую энергию. Двухставочные тарифы на тепловую энергию, в свою очередь, будут составять из условно-переменной части и условно-постоянной части.

Но в Кабинете министров предупреждали, что в порядке расчета "адекватных" тарифов на тепло отсутствует механизм учета двухставочных тарифов при расчете средневзвешенных тарифов. Поэтому проект акта предусматривает правовое урегулирование этого вопроса и будет предоставлять правило учета двухставочных тарифов при расчете средневзвешенных тарифов на тепловую энергию.

Напомним, формирование тарифов по-новому, Кабмин внес изменения

Как сообщала Politeka, тарифы по-новому, Кабмин изменил порядок начисления

Также Politeka писала, что украинцам резко взвинтили тарифы на газ, кого заставят платить больше всего