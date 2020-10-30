Пересічний українець переплатить за газ близько трьох тисяч гривень за кожну тисячу кубометрів

Як інформує Politeka з посиланням на ГолосUA, про це заявив експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук.

За його словами, відбудеться це через те, що Нафтогаз в ціноутворенні орієнтується не на власні витрати, а на європейську біржу.

"Головна проблема в тому, що в попередні місяці "Нафтогаз" також штучно завищував цю вартість. У вересні ми побачили заморожування ціни, це було обумовлено політичними кроками, очікувалися місцеві вибори", - роз'яснив Корольчук.

Аналітик стверджує, що підвищення вартості газу безпосередньо пов'язане з тим, що "Нафтгаз" орієнтується на європейську ціну.

"Цей газ має свою собівартість і вартість доставки, відповідно, для кінцевого споживача він не може бути дорожче, ніж 4 тисячі гривень за тисячу кубометрів, тобто це на 3 тисячі більше, ніж повинно бути", – резюмував Корольчук.

Раніше ми писали, що в листопаді постачальники газу підвищили тарифи для споживачів в середньому на чверть. На наступний місяць українські компанії встановили ціни на блакитне паливо від 6,33 до 8,96 гривень за кубометр. Мінімальна вартість порівняно з показниками жовтня підвищилася на 34,6%, а максимальна на 31,7%.

Середня ціна на газ для українців зросла на 24% тепер становить 7,16 гривні за кубічний метр. У жовтні тарифи на газ варіювалися від 4,7 до 6,8 гривень, а середня вартість була 5,77 гривні.

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку формування тарифів. Так, зміни стосуються порядку розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу для потреб населення, установ та організацій.

Крім того, змінено і Порядок формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами. У тарифи включені операції сортування.

Нагадаємо про підвищення тарифів, з українців вибивають міфічні борги: кому чекати платіжку з "сюрпризом".

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