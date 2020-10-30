Рядовой украинец переплатит за газ порядка трех тысяч гривен за каждую тысячу кубометров

Как информирует Politeka со ссылкой на ГолосUA, об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук.

По его словам, произойдет это из-за того, что Нафтогаз в ценообразовании ориентируется не на собственные затраты, а на европейскую биржу.

"Главная проблема в том, что в предыдущие месяцы "Нафтогаз" также искусственно завышал эту стоимость. В сентябре мы увидели замораживание цены, это было обусловлено политическими шагами, ожидались местные выборы", – разъяснил Корольчук.

Аналитик утверждает, что повышение стоимости газа напрямую связано с тем, что "Нафтгаз" ориентируется на европейскую цену.

"Этот газ имеет свою себестоимость и стоимость доставки, соответственно, для конечного потребителя он не может быть дороже, чем 4 тысячи гривен за тысячу кубометров, то есть это на 3 тысячи больше, чем должно быть", – резюмировал Корольчук.

Ранее мы писали, что в ноябре поставщики газа повысили тарифы для потребителей в среднем на четверть. На следующий месяц украинские компании установили цены на голубое топливо от 6,33 до 8,96 гривен за кубометр. Минимальная стоимость по сравнению с показателями октября повысилась на 34,6%, а максимальная на 31,7%.

Средняя цена на газ для украинцев выросла на 24% теперь составляет 7,16 гривны за кубический метр. В октябре тарифы на газ варьировались от 4,7 до 6,8 гривен, а средняя стоимость была 5,77 гривны.

Кабинет министров внес изменения в порядок формирования тарифов. Так, изменения касаются Порядка расчета средневзвешенных тарифов на тепловую энергию, выработанную с использованием природного газа для нужд населения, учреждений и организаций.

Кроме того, изменен и Порядок формирования тарифов на услуги по обращению с бытовыми отходами. В тарифы включены операции сортировки.

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