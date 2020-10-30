Через карантин, пов'язаний з епідемією китайського вірусу, найбільше "виграли" пошта, компанії, що надають медпослуги, послуги з доставки товарів, приватні освітні заклади та компанії, що надають медичні послуги

Про це передає Politeka з посиланням на Економічну правду.

Повідомляється, що за півроку карантину податкові відрахування поштових операторів і організацій, що займаються кур'єрською доставкою, в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року зросли на 24%.

Також значно зросли податки, які заплатили підприємства, що працюють у сфері дошкільної, початкової та середньої освіти (на 13%, 17% і 16%).

Крім того, зростання відбулося у сфері надання медпослуг (на 7-10% більше, ніж у 2019-му.)

А постадали від карантинних заходів найбільше кінотеатри, турагентства та готелі. Наприклад, кінотеатри заплатили менше податків більш ніж в 2 рази в порівнянні з таким же періодом попереднього року. відрахування від туроператорів скоротилися на 49%, а підприємства готельної сфери сплатили податків на півмільярда гривень менше, ніж за березень-вересень 2019 року.

Раніше ми писали, що за перші півроку роботи українські банки недоотримали 22% прибутку. Згідно з даними Нацбанку, в січні-вересні 2020 року банки отримали 37,6 млрд гривень чистого прибутку. Це виявилося на 22% менше, ніж вони отримали в аналогічний період минулого року.

Відзначається, що прибуток істотно скоротився через зниження бізнес-активності, пов'язаної з карантином. Крім цього, впав попит на кредити, в той час, як кількість неплатежів за кредитами зросла. Все це, як заявляють в НБУ, негативно відбилося на доходах банків.

За перші півроку 2020 року темпи зростання чистого комісійного доходу банків рекордно скоротилися. Показник виявився найнижчим за останні чотири роки.

28 жовтня Кабмін схвалив проект постанови, який дозволяє використовувати бюджетні кошти з Фонду боротьби з COVID-19, не тільки для покриття витрат на виробництво всього телевізійного серіалу, але і для підтримки реалізації окремих періодів.

Ситуація в країнах Європи виходить з-під контролю через новий спалах китайського вірусу. Так, провідні країни ЄС вводять новий жорсткий карантин через збільшення кількості заражених.

"Вірус поширюється зі швидкістю, яка не передбачалася навіть у самих песимістичних прогнозах. Менш ніж за два тижні кількість заражень подвоїлася", - пояснив Макрон посилення карантину і додав, що друга хвиля буде" важче і смертоносніше " першої.

Нагадавши, скандал, Кабмін знайшов нове застосування грошам для онкохворих: "60% суми забрали на...".

Як повідомляла Politeka, на пенсії грошей не вистачить, ПФУ в банкрутному стані: чи буде індексація з 1 березня.

Також Politeka писала, що карантин по-новому і" чорний " рівень: у Кабміні зізналися українцям, що зміниться після 25 жовтня.