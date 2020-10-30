Из-за карантина, связанного с эпидемией китайского вируса, больше всего "выиграли" почта, компании, предоставляющие медуслуги, услуги по доставке товаров, частные образовательные заведения и компании, предоставляющие медицинские услуги

Об этом передает Politeka со ссылкой на Экономическую правду.

Сообщается, что за полгода карантина налоговые отчисления почтовых операторов и организаций, занимающихся курьерской доставкой, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросли на 24%.

Также значительно выросли налоги, которые заплатили предприятия, работающие в сфере дошкольного, начального и среднего образования (на 13%, 17% и 16%).

Кроме того, рост произошел в сфере оказания медуслуг (на 7-10% больше, чем в 2019-м.)

А постадали от карантинных мер больше всего кинотеатры, турагентства и гостиницы. К примеру, кинотеатры заплатили меньше налогов более чем в 2 раза по сравнению с таким же периодом предыдущего года. отчисления от туроператоров сократились на 49%, а предприятия гостиничной сферы уплатили налогов на полмиллиарда гривен меньше, чем за март-сентябрь 2019 года.

Ранее мы писали, что за первые полгода работы украинские банки недополучили 22% прибыли. Согласно данным Нацбанка, в январе - сентябре 2020 года банки получили 37,6 млрд гривен чистой прибыли. Это оказалось на 22% меньше, чем они получили в аналогичный период в прошлом году.

Отмечается, что прибыль существенно сократилась из-за снижения бизнес-активности, связанной с карантином. Кроме этого, упал спрос на кредиты, в то время, как количество неплатежей по кредитам выросло. Все это, как заявляют в НБУ, негативно отразилось на доходах банков.

За первые полгода 2020 года темпы роста чистого комиссионного дохода банков рекордно сократились. Показатель оказался самым низким за последние четыре года.

28 октября Кабмин одобрил проект постановления, который позволяет использовать бюджетные средства из Фонда борьбы с COVID-19, не только для покрытия затрат на производство всего телевизионного сериала, но и для поддержки реализации отдельных периодов.

Ситуация в странах Европы выходит из-под контроля из-за новой вспышки китайского вируса. Так, ведущие страны ЕС вводят новый жесткий карантин из-за увеличения количества зараженных.

"Вирус распространяется со скоростью, которая не предусматривалась даже в самых пессимистических прогнозах. Менее чем за две недели количество заражений удвоилось", - объяснил Макрон усиление карантина и добавил, что вторая волна будет "тяжелее и смертоноснее" первой.

Напомним, скандал, Кабмин нашел новое применение деньгам для онкобольных: "60% суммы забрали на...".

Как сообщала Politeka, на пенсии денег не хватит, ПФУ в банкротном состоянии: будет ли индексация с 1 марта.

Также Politeka писала, что карантин по-новому и "черный" уровень: в Кабмине признались украинцам, что изменится после 25 октября.