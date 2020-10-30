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Долар підступно атакує гривню, курс валют різко зміниться: чого чекати українцям

Курс валют в Україні 30 жовтня скрутить гривню до неможливості, долар і євро буквально розійдуться в різні боки

Зокрема, сто доларів на міжбанку на 3,94 гривні. До середини минулого дня валюта підскочила на 3,18 грн, але цього їй здалося мало.

Євро навпаки-продовжить відхід на дно. Міжбанк відкриється з падіння на 1,49 гривні.

Курс валют в Україні 30 жовтня буде таким:

100 доларів – 2843,83 грн;

100 євро - 3329,84 грн.

НБУ озвучив невтішний прогноз по українських банках, найбільше падіння за чотири роки: «на 22% менше…»

За перші півроку роботи українські банки недоотримали 22% прибутку.

Про це йдеться у звіті НБУ, опублікованому на офіційному сайті регулятора.

Згідно з даними Нацбанку, в січні-вересні 2020 року банки отримали 37,6 млрд гривень чистого прибутку. Це виявилося на 22% менше, ніж вони отримали в аналогічний період минулого року.

Відзначається, що прибуток істотно скоротився через зниження бізнес-активності, пов'язаної з карантином. Крім цього, впав попит на кредити, в той час, як кількість неплатежів за кредитами зросла. Все це, як заявляють в НБУ, негативно відбилося на доходах банків.

Нова трагедія з мером-переможцем на виборах: градонанчальник Новгорода-Сіверського помер від китайського вірусу

Мер Новгорода-Сіверського Чернігівської області Олег Бондаренко помер від китайського вірусу. Про це 29 жовтня повідомила прес-служба Чернігівської обласної держадміністрації.

Головний лікар обласної лікарні Андрій Жиденко повідомив Громадському, що у мера була двостороння пневмонія.

"Чоловіка госпіталізували в ніч з вівторка на середу у важкому стані. Спочатку він був на кисневій терапії, 28 жовтня Бондаренка підключили до апарату штучної вентиляції легенів. У нього було уражено 80% легенів", - повідомив Жиденко.

Бондаренко очолював Новгород-Сіверський з 2015 року.

У коментарі Громадському 26 жовтня він розповів, що переміг на виборах (за нього віддали голоси 2800 осіб, за найближчого суперника – 2000).

Це вже другий мер, який загинув від китайського вірусу. Так, 28 жовтня стало відомо про смерть чинного мера Борисполя і лідера гонки на посаду голови Бориспільської ОТГ Анатолія Федорчука.

Білорусь закрила кордони з усіма сусідніми країнами, крім РФ: додому не пускають навіть своїх громадян

Білорусь тимчасово обмежила в'їзд на свою територію через наземні контрольні пункти пропуску осіб з Латвії, Литви, України та Польщі. Про це йдеться в повідомленні прикордонного комітету Білорусі в Telegram.

У прес-службі підкреслили, що причиною такого рішення стала "сформована епідемічна обстановка в суміжних країнах".

Під обмеження не підпадають: співробітники дипломатичних представництв і консульських установ, водії транспортних засобів, призначених для виконання міжнародних автомобільних перевезень, а також члени поїзних і локомотивних бригад міжнародного залізничного сполучення.

Кордон з Росією білоруська влада не закрила.

Як довго триватимуть обмеження, не повідомляється.

При цьому в мережі з'явилися повідомлення про те, що в результаті такого рішення багато громадян Білорусі застрягли на кордоні, і не можуть повернутися додому.

Нагадаємо, Світлана Тихановська заявила про переговори з Лукашенком.

Як повідомляла Politeka, у Білорусі почався чорний день для Лукашенка, оголошено народний страйк: "ніхто не працюватиме на режим".

Також Politeka писала, що страйкуючі остаточно вивели з себе Лукашенка, президент пригрозив розбірками.