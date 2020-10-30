Доллар коварно атакует гривну, курс валют резко переменится: чего ждать украинцам

Курс валют в Украине 30 октября скрутит гривну до невозможности, доллар и евро буквально разойдутся в разные стороны

В частности, сто долларов на межбанке на 3,94 гривны. К средине прошлого дня валюта подскочила на 3,18 грн, но этого ей показалось мало.

Евро наоборот – продолжит уход на дно. Межбанк откроется с падения на 1,49 гривны.

Курс валют в Украине 30 октября будет таким:

100 долларов – 2843,83 грн;

100 евро – 3329,84 грн.

НБУ озвучил неутешительный прогноз по украинским банкам, крупнейшее падение за четыре года: «на 22% меньше…»

За первые полгода работы украинские банки недополучили 22% прибыли.

Об этом говорится в отчете НБУ, опубликованном на официальном сайте регулятора.

Согласно данным Нацбанка, в январе - сентябре 2020 года банки получили 37,6 млрд гривен чистой прибыли. Это оказалось на 22% меньше, чем они получили в аналогичный период в прошлом году.

Отмечается, что прибыль существенно сократилась из-за снижения бизнес-активности, связанной с карантином. Кроме этого, упал спрос на кредиты, в то время, как количество неплатежей по кредитам выросло. Все это, как заявляют в НБУ, негативно отразилось на доходах банков.

Новая трагедия с мэром-победителем на выборах: градонанчальник Новгорода-Северского умер от китайского вируса

Мэр Новгорода-Северского Черниговской области Олег Бондаренко умер от китайского вируса. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба Черниговской областной госадминистрации.

Главный врач областной больницы Андрей Жиденко сообщил Общественному, что у мэра была двухсторонняя пневмония.

"Мужчину госпитализировали в ночь со вторника на среду в тяжелом состоянии. Сначала он был на кислородной терапии, 28 октября Бондаренко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. У него было поражено 80% легких", – сообщил Жиденко.

Бондаренко возглавлял Новгород-Северский с 2015 года.

В комментарии Общественному 26 октября он рассказал, что победил на выборах (за него отдали голоса 2800 человек, за ближайшего соперника – 2000).

Это уже второй мэр, погибший от китайского вируса. Так, 28 октября стало известно о кончине действующего мэра Борисполя и лидера гонки на пост главы Бориспольской ОТО Анатолия Федорчука.

Беларусь закрыла границы со всеми соседними странами, кроме РФ: домой не пускают даже своих граждан

Беларусь временно ограничила въезд на свою территорию через наземные контрольные пункты пропуска лиц из Латвии, Литвы, Украины и Польши. Об этом говорится в сообщении Пограничного комитета Беларуси в Telegram.

В пресс-службе подчеркнули, что причиной такого решения стала "сложившаяся эпидемическая обстановка в сопредельных странах".

Под ограничения не подпадают: сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок, а также члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Границу с Россией белорусские власти не закрыли.

Как долго будут длиться ограничения, не сообщается.

При этом в сети появились сообщения о том, что в результате такого решения много граждан Беларуси застряли на границе, и не могут вернуться домой.

Напомним, Светлана Тихановская заявила о переговорах с Лукашенко.

Как сообщала Politeka, в Беларуси начался черный день для Лукашенко, объявлена народная забастовка: "никто не будет работать на режим".

Также Politeka писала, что бастующие окончательно вывели из себя Лукашенко, президент пригрозил разборками.