Американська фітнес-модель Ана Чері вирішила несподівано змінити імідж і з'явилася в костюмі зайчика

Модель є популярною фітнес-красунею, яка прославилася завдяки своїм фото в Instagram. Так як Ана зробила акцент на своєму тілі і те, як отримати ідеальні форми за допомогою занять в спортзалі, вона часто розповідає про свій раціон, будні і заняття вдома.

Щоб підтримувати увагу фанатів, Ана навіть створила колекцію спортивного одягу для шанувальниць. Тепер її лосини і топи миготять на всіх фото в її профілі. Проте, щоб урізноманітнити контент, іноді вона показує "іншу себе". Чері любить косплей, тому приміряє різні образи. Не так давно дівчина з'явилася в образі «Диво-жінки», а до цього перетворилася на принцесу Лею.

В цей же раз фітнес-модель одягла костюм зайчика. Чорний комір-метелик, миленькі білі рукавчики і білий боді-корсет. Завершили образ Чері, звичайно ж, білі вушка:

"🐰Загляньте в мою біографію, щоб дізнатися, як я знімаю відео на Хеллоуїн опівдні! угад вгадаєш, які 4 костюма я приміряю ???",- загадково пише Ана під фото.

Ось як реагують в мережі:

"приголомшливо♡ 💗 🌟; гарячі тамале; легендарна Ана ❤ ️ покажи хвостик🔥 💯; краса в найкращому вигляді вітаю багато успіхів і тріумфів; блін ти дуже красива; товсті стегна. мала талія; милий зайчик❤️❤️❤️😍; милий образ; Ооо, це зробило мій день; я закохуюся в тебе кожен раз, коли бачу тебе😍 😍».

Раніше ми також писали, що так як Ана відмовляється худнути, вона намагається правильно харчуватися і часто показує корисні рецепти в своєму Instagram.

На думку Чері, краще мати трохи зайвої ваги, ніж страждати від розладу харчової поведінки. З гордістю показуючи, як вона виглядає в самих трендових бікіні, дівчина продовжує набирати популярність в мережі з шаленою швидкістю.

Не так давно Ана вирішила показати безліч фото з відпочинку, де була раніше. На архівному кадрі зірка позувала біля басейну і насолоджувалася теплими променями сонця. Дівчина позувала в модному бікіні з леопардовим принтом з незвичайною блискавкою на трусиках.

Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

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