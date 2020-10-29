Американская фитнес-модель Ана Чери решила неожиданно сменить имидж и появилась в костюме зайчика

Модель является популярной фитнес-красоткой, которая прославилась благодаря своим фото в Инстаграм. Так как Ана сделала акцент на своем теле и том, как получить идеальные формы при помощи занятий в спортзале, она часто рассказывает о своем рационе, буднях и занятиях дома.

Чтобы поддерживать внимание фанатов, Ана даже создала коллекцию спортивной одежды для поклонниц. Теперь ее лосины и топы мелькают на всех фото в ее профиле. Тем не менее, чтобы разнообразить контент, иногда она показывает «другую себя». Чери любит косплей, поэтому примеряет разные образы. Не так давно девушка появилась в образе «Чудо-женщины», а до этого превратилась в принцессу Лею.

В этот же раз фитнес-модель надела костюм зайчика. Черный воротник-бабочка, миленькие белые рукавчики и белый боди-корсет. Завершили образ Чери, конечно же, белые ушки:

«🐰 Загляните в мою биографию, чтобы узнать, как я снимаю видео на Хэллоуин в полдень! 😆🎃 угадаешь, какие 4 костюма я примеряю ???», - загадочно пишет Ана под фото.

Вот как реагируют в сети:

«потрясающе ♡ 💗🌟; Горячие тамале; Легендарная ана ❤️покажи хвостик🔥💯; красота в самом лучшем виде поздравляю много успехов и триумфов; Блин ты очень красивая; толстые бедра. малая талия; Милый зайчик ❤️❤️❤️😍; Милый образ; Ооо, это сделало мой день; Я влюбляюсь в тебя каждый раз, когда вижу тебя😍😍».

Ранее мы также писали, что так как Ана отказывается худеть, она старается правильно питаться и часто показывает полезные рецепты в своем Инстаграм.

По мнению Чери, лучше иметь немного лишнего веса, чем страдать от расстройства пищевого поведения. С гордостью показывая, как она выглядит в самых трендовых бикини, девушка продолжает набирать популярность в сети с бешенной скоростью.

Не так давно Ана решила показать множество фото с отдыха, где была ранее. На архивном кадре звезда позировала у бассейна и наслаждалась теплыми лучами солнца. Девушка позировала в модном бикини с леопардовым принтом с необычной молнией на трусиках.

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