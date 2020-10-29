Знаменита модель Сьюзі Кортез, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, вразила підтягнутими формами після тренування
Дівчина прославилася саме завдяки своїм пишним і підтягнутим формам. Над своїм тілом Сьюзі працює щодня-дівчина годинами займається в залі, щоб завжди бути готовою до чергових змагань.
Свій титул "найапетитніших сідниць" Кортес отримала не випадково, вона брала участь у конкурсі і перемогла з оглушливим відривом. Тепер дівчина завжди акцентує увагу на своєму тілі під час фотосесій.
Не так давно вона розповіла, що повернулася до тренувань в тренажерному залі за межами своїх сил, так як вона спортсменка і хоче змагатися в 2021 році.
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"Я повинна підняти голову, як сильна жінка і сильний воїн, якою я є, і за допомогою ангелів великих професіоналів, Я з'явлюся в цій битві 🙏 🏻 спасибі всім за величезну підтримку, яку я отримую♥️🙏 🏼 🇧 🇷, » - написала Кортес під фото.
Ось як відповідають в мережі:
"Завжди красиво 💙 яка любов; неможливо відірватися️️; я люблю тебе дорогоцінно; яка жіноча краса; ти дуже красива, я тебе люблю. Удачі в змаганнях і продовжуйте те, що у вас є💪 💪 💪; vulcanica Femmina 👏; багато сил і вперед; чудовий образ; потужний милий кіт💘 💘; вітаю, лялечка; ти дуже красива жінка. Parabéns ❤️; Ух ти красиві стегна і красиві".
Ми також писали, що спортсменка дуже популярна в мережі завдяки своїм видатним формам. На своїх фото в Instagram дівчина не тільки не приховує своє тіло, але ще і з гордістю його демонструє. Модель довгі роки тренувалася, щоб отримати ідеальний результат.
Більш того, фітнес-красуня отримала титул Міс «найкрасивіших сідниць», після чого Сьюзі почали називати виключно так фактично під кожним її знімком.
На фото спортивна красуня в черговий раз продемонструвала, як виглядає її підтягнута фігура після тренувань в залі і показала себе у всій красі. З кожним таким фото на Кортез все менше і менше одягу, а білизна вже давно пішло за рамки пристойного. Дівчина одягла нижню білизну, що складається з одних лише білих смужок і зовсім нічого не приховує.
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