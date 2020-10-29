Українці поступово можуть прощатися з теплими днями

Так, свіжий прогноз погоди на завтра, 30 жовтня, оприлюднила синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

За її словами, вже завтра відчутно похолоднішає на Заході України - від +9 до +13 градусів вдень.

"У більшості областей України завтра, в п'ятницю, очікується +11+15 градусів, на Півдні та південному сході +15+18 градусів", - попередила Діденко.

Синоптик також зазначила, що післязавтра, 30 жовтня, дощитиме у Луганській, Вінницькій, Одеській, Черкаській, Житомирській та Київській областях. У Карпатах можливий сніг.

Також погода погіршиться завтра у Києві, де можливі дощі та тумани.

"У Києві п'ятниця буде вологою, з туманами та періодичним дощем, температура повітря ще триматиметься за +12 градусів. А ось вихідними у столиці похолодає до +7+10 градусів і пройде дощ. У неділю вдень - без істотних опадів", - продовжила Діденко у свіжому прогнозі погоди.

Раніше синоптики попереджали, що у листопаді очікується аномальна погода.

Синоптики обіцяють наступного місяця теплу погоду та невелику кількість опадів. Дощів, за словами фахівців, буде набагато менше норми.

Температура повітря втримається на рівні 1-8° тепла. Також зазначається, що це перевищить багаторічні значення на один–півтора градуси.

Нагадаємо, що частина України піде під воду, Клімат змінюється: які райони можуть повністю зникнути.

Як повідомляла Politeka, погода дасть українцям перепочити, влаштувавши приємний сюрприз: які регіони пригріє сонце.

Також Politeka писала, що Аномальний листопад нагряне в Україну, синоптики оновили прогноз