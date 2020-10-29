Не все решились пойти по стопам родителей

Дети звезд советского кино часто страдали от недостатка внимания. Несмотря на это, многие из них пошли по стопам своих родителей или стали успешными в других сферах, но у некоторых судьба сложилась весьма трагично

Politeka.net узнавала, как сейчас выглядят дети знаменитых советских актеров и кто из них попытался вслед за родителями построить карьеру в кино.

У культового актера и исполнителя Владимира Высоцкого два сына – Аркадий и Никита. Аркадий пробовал сниматься в кино, но слава не была к нему благосклонной. У Никиты карьера сложилась чуть лучше, но до знаменитого отца им очень далеко.

У актера Юрия Никулина остался один сын Максим. 63-летний журналист и телеведущий внешне практически не похож на своего знаменитого отца.

У легендарного актера Андрея Миронова две дочки, и обе стали довольно успешными актрисами: одна родная Мария Миронова, а вторая приемная – Мария Голубкина. Кроме этого, у Миронова есть внук Андрей, который также стал актером.

Михаил Боярский является счастливым отцом двух успешных детей и дедом для четырех внуков и внучек. Его дочка Елизавета стала одной из самых востребованных российских актрис, а сын Сергей — депутатом Госдумы.

Георгий Вицин воспитывал дочку Наталью. Сейчас женщина живет в квартире отца, она не любит общаться с журналистами и вообще редко выходит на улицу.

А вот у Людмилы Гурченко с дочкой Марией, которая умерла в 2017 году, были очень сложные отношения на протяжении всей жизни.

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