Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", вразила спекотним фото з новим образом

Молода красуня намагається показувати в Instagram кращі фото, при цьому сама Роуз підкреслює, що володіє природною красою і їй є чим здивувати. Кожен раз на фото Демі показує фігуру без краплі збентеження, так як пишається нею. Дівчина подолала розлад харчової поведінки через жорсткі дієти і тепер вчить інших приймати себе.

На публіці Демі відома тим, що оголюється без краплі сорому. Навіть під час світських заходів вона може з'явитися в прозорій сукні або без білизни. Всі її знімки збирають безліч коментарів і цей раз не був винятком.

На представленому фото Роуз вирішила кокетливо приспустити лямки ніжно-рожевої кофтинки зі стяжками на бюсті і показати тим самим, що позує вона перед камерою без білизни:

"Кожен раз, коли мені подобаються твої фото, я таю; мила !!! дуже чудовий вид, і ще вона сама кішка .... minhauuu !!!; Як красиво ти виглядаєш; красиві очі жінці!; Так приголомшливо; грудаста красуня; ідеальна Краса і класична фігура; ой, дитинко😍 😉 📷 👍; гарний вигляд; дуже добре; прекрасні і ідеальні форми, дорога; сильне плаття; це тільки я або це плаття до дивацтва занадто вузьке».

Ми раніше писали, що дівчина має дуже яскраву зовнішність, тому завжди намагається підкреслити її самими різними способами. Так як Роуз вважає, що худнути не обов'язково для того, щоб отримати ідеальну фігуру, вона нерідко оголює гідності в бікіні, підкреслюючи – вона не боїться власних недоліків, адже у неї їх просто немає.

Постійно з'являючись на публіці у відкритих і навіть відвертих нарядах, Роуз запам'яталася в мережі манерою демонструвати тіло без прикрас. Цього разу вона позувала лише в чорній сіточці-халатику і тонкому білому мереживі з вишивкою на бюсті.

Примітно, що з'явитися серед відпочиваючих на курорті Демі вирішила саме в такому вигляді, тоді як поруч можна помітити досить скромно одягнених відпочиваючих людей. Роуз не стала приховувати бюст занадто сильно, тому має намір відкрила зону декольте.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

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