Співати наживо і при цьому влаштовувати на сцені справжнє шоу - це дуже складний процес, тому багато артистів вдаються до використання фонограми: навіть Алла Пугачова, Софія Ротару, Філіп Кіркоров та інші зірки потрапляли в незручні ситуації через "хитрість" на концертах

Politeka.net згадала знаменитостей, які зганьбилися перед шанувальниками своїми виступами під фонограму.

Філіп Кіркоров дуже енергійний на сцені і неодноразово потрапляв в конфузи через спів під фанеру. Артист виходить в зал, активно танцює, але в його голосі абсолютно не чується змін.

Навіть примадонна російської естради Алла Пугачова попадалася на використанні фонограми. Бувало так, що запис пісні не включали, а техніка погано спрацьовувала. Артистка ніколи не губилася в таких ситуаціях і жартувала з цього приводу.

Співак Валерій Меладзе разом з Миколою Басковим теж зганьбилися перед глядачами з використанням фанери. "Натуральний блондин" опустив мікрофон до грудей, а його колега забув виконати свою партію.

Ольгу Бузову природа не нагородила сильними вокальними даними, але це не заважає їй записувати пісні і давати концерти. Артистка регулярно виступає під фонограму, але її шанувальників це анітрохи не відштовхує.

Крістіна Орбакайте також використовує фонограму, адже її співочі дані далеко не найкращі. На курйози з виключенням "фанери" співачка, як і її мама Алла Пугачова, просто віджартовується.

Навіть легендарна Софія Ротару співала під фанеру. Про це ще за життя заявив співак Йосип Кобзон, який захопився талантом зірки імітувати свої пісні під записи. За його словами, завжди дуже складно зрозуміти, де співачка співає самостійно, а де просто відкриває рот.

Нагадаємо, Алла Пугачова публічно заговорила про зради Галкіна, молодий чоловік не став мовчати: «я згубив твою...».

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