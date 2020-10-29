Петь вживую и при этом устраивать на сцене настоящее шоу - это очень сложный процесс, поэтому многие артисты прибегают к использованию фонограммы: даже Алла Пугачева, София Ротару, Филипп Киркоров и другие звезды попадали в неловкие ситуации из-за "хитрости" на концертах

Politeka.net вспомнила знаменитостей, которые опозорились перед поклонниками своими выступлениями под фонограмму.

Филипп Киркоров очень энергичный на сцене и неоднократно попадал в конфузы из-за пения под фанеру. Артист выходит в зал, активно танцует, но в его голосе совершенно не слышится изменений.

Даже примадонна российской эстрады Алла Пугачева попадалась на использовании фонограммы. Бывало так, что запись песни не включали, а техника плохо срабатывала. Артистка никогда не терялась в таких ситуациях и шутила по данному поводу.

Певец Валерий Меладзе вместе с Николаем Басковым тоже опозорились перед зрителями с использованием фанеры. "Натуральный блондин" опустил микрофон до груди, а его коллега забыл исполнить свою партию.

Ольгу Бузову природа не наградила сильными вокальными данными, но это не мешает ей записывать песни и давать концерты. Артистка регулярно выступает под фонограмму, но ее поклонников это нисколько не отталкивает.

Кристина Орбакайте также использует фонограмму, ведь ее певческие данные далеко не самые лучшие. На курьезы с выключением "фанеры" певица, как и ее мама Алла Пугачева, просто отшучивается.

Даже легендарная София Ротару пела под фанеру. Об этом еще при жизни заявил певец Иосиф Кобзон, который восхитился талантом звезды имитировать свои песни под записи. По его словам, всегда очень сложно понять, где певица поет самостоятельно, а где просто открывает рот.

Напомним, Алла Пугачева публично заговорила об изменах Галкина, молодой муж не стал молчать: «Я сгубил твою…».

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