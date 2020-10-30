Популярна модель з яскравою норвезькою зовнішністю Хільде Осланд похвалилася ідеальною фігурою в "рваному" бікіні

Дівчина активно набирає популярність за межами своєї країни, активно публікуючи на сторінці спекотні фото з фотосесій в самих різних образах. Хільде подобається приміряти яскраві бікіні і мереживну білизну.

Щоб підкреслити струнку фігуру, блондинка в основному використовує світлі тони в одязі і надягає мінімум прикрас. За свої фото, які підкорили тисячі чоловіків, дівчину прозвали еталоном краси і навіть найкрасивішою жінкою світу.

Акцентуючи увагу на тілі, дівчина при цьому не переходить кордонів пристойності. Вона приміряє білизну, що не оголює гідності занадто сильно, але і скромними образи Осланд не назвеш.

Наприклад, в її профілі можна знайти багато фото, на яких модель позує в мереживній білизні На природі, щоб прорекламувати модний бренд. Цього разу модель одягла пікантну білизну білого кольору з дрібним принтом в квіточку і глибоким розрізом прямо на бюсті, чому може здатися, ніби ліфчик просто порвався.

Саме дана пікантна деталь образу привернула фанатів до себе:

«Красива жінка😘; Смачно, Я теж хочу мати таке тіло 🔥🔥; просто ідеальна дитинко🔥💓👌; Безумство🤘🤘🤘😁🔥; не вистачить компліментів, щоб описати👅👅; Ці блискучі очі 🤗🤗🤗❤; тільки Бог знає, яка ти красива; Привіт, красуня; Привіт актриса! Ти Супер !!!🌹 ; Не в ту сторону, дорога; яка сексуальна. Леді; Твої очі пронизують мою душу! Я дивлюся в твої очі і відчуваю себе голим! Вау!; Красиво �🔥🔥�⭐️».

В Instagram за життям моделі спостерігають майже чотири мільйони шанувальників, при цьому завдяки рекламі одягу в соціальних мережах Хільде отримує близько 40 тисяч доларів на рік. Сторінку в Інстаграме вона веде досить активно, постійно підігріваючи інтерес фанатів за допомогою пікантних і відкритих фото.

Дівчина народилася в місті фіордів Бергені. Закінчила університет, навчаючись на економіста і отримавши ступінь бакалавра. Однак після початку роботи швидко зрозуміла, що шоу-бізнес може принести куди більший дохід, ніж її основна спеціальність.

Хільде з часом зайнялася вокалом, взяла участь у співочому конкурсі і навіть прославилася на всю країну. Потім дівчина почала займатися Інстаграмом і вести сторінку більш активно.

Спочатку модель захоплювала тільки в рідній країні Норвегії своїми кадрами, але після модельно зйомки про дівчину швидко дізналися всі.

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