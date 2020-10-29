Наступного року співвідношення мінімальної та середньої заробітної плати збільшиться з 45 до 48%

Як інформує Politeka, про це в інтерв'ю The Page заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Чиновник уточнює, що незважаючи на це, зарплата залишиться істотно менше, ніж в інших країнах, а мінімальна зарлата не дотягне до рівня "критичної" для бізнесу зарплати.

Наприклад, в Польщі подібне співвідношення становить 55%, а в Туреччині – 72%.

За словами Марченка, з 1 січня 20201 року мінімальна зарплата в Україні (6000 гривень) буде на рівні зарплати для низькокваліфікованих кадрів.

"6 тисяч гривень не є критичною зарплатою, це навіть не середня зарплата. Те, що ви називаєте податковим навантаженням на бізнес, я називаю тіньовим рівнем економіки, з якої не сплачені податки", – підсумував міністр.

Раніше ми писали, що зарплати українців зросли до максимуму з початку року. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у вересні 2020 року становила 11 998 гривень. Це на 4,8% (на 552 гривні) більше порівняно серпнем (11 446 гривень).Про це повідомляє Державна служба статистики. За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у вересні 2020 року до вересня минулого року зросла на 9,7%, номінальна зросла на 12,3%.

Зазначимо, що у зв'язку з новим порядком надання інформації державними органами для суб'єктів фінансового моніторингу, яке затвердив уряд, українці отримують зарплати «в конвертах», можуть постраждати.

Справа в тому, що тепер суб'єкти від банків, страхових компаній і ломбардів до ріелторів і адвокатів зможуть зв'язуватися з Держфінмоніторингом, Державною податковою службою, митницею та іншими органами, щоб щось дізнатися або підтвердити відомості, які надали клієнти.

Нагадаємо, збіднілим за карантин чиновникам повернули старі зарплати: "а що робити простим роботягам?"

Як повідомляла Politeka, зарплати на карантині зметнуться вгору, кого торкнеться рішення Кабміну: "більше 10 мінімалок".

Також Politeka писала, що українців до Польщі заманюють новими вакансіями, на кого чекають: "зарплата від 35 тисяч гривень".