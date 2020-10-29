В следующем году соотношение минимальной и средней заработной платы увеличится с 45 до 48%

Как информирует Politeka, об этом в интервью The Page заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Чиновник уточняет, что несмотря на это, зарплата останется существенно меньше, чем в других странах, а минимальная зарлата не дотянет до уровня "критической" для бизнеса зарплаты.

К примеру, в Польше подобное соотношение составляет 55%, а в Турции – 72%.

По словам Марченко, с 1 января 20201 года минимальная зарплата в Украине (6000 гривен) будет на уровне зарплаты для низкоквалифицированных кадров.

"6 тысяч гривен не является критической зарплатой, это даже не средняя зарплата. То, что вы называете налоговой нагрузкой на бизнес, я называю теневым уровнем экономики, с которой не уплачены налоги", – подытожил министр.

Ранее мы писали, что зарплаты украинцев выросли до максимума с начала года. Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в сентябре 2020 года составила 11 998 гривен. Это на 4,8% (на 552 гривны) больше по сравнению августом (11 446 гривен).Об этом сообщает Государственная служба статистики. По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в сентябре 2020 года к сентябрю прошлого года выросла на 9,7%, номинальная выросла на 12,3%.

Отметим, что в связи с новым порядком предоставления информации государственными органами для субъектов финансового мониторинга, которое утвердило правительство, украинцы получающие зарплаты «в конвертах», могут пострадать.

Делов том, что теперь субъекты от банков, страховых компаний и ломбардов до риелторов и адвокатов смогут связываться с Госфинмониторингом, Государственной налоговой службой, таможней и прочими органами, чтобы что-то узнать или подтвердить сведения, которые предоставили клиенты.

Напомним, обедневшим за карантин чиновникам вернули старые зарплаты: "А что делать простым работягам?"

Как сообщала Politeka, зарплаты на карантине взметнутся вверх, кого коснется решение Кабмина: "Больше 10 минималок".

Также Politeka писала, что украинцев в Польшу заманивают новыми вакансиями, кого ждут: "зарплата от 35 тысяч гривен".