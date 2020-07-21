Актриса Светлана Светличная получила травму из-за халатности работников телеканала, а те решили откупиться от нее тортиком и 15 тысячами рублей, сообщает Собеседник, пишет Politeka.net

Секс-символ Советского союза, актриса Светлана Светличная получила травму из-за халатности работников телевизионного канала – те во время интервью уронили ей на ноги установку от софита. Актриса была готова простить незваных журналистов, но те поступили недостойно – ретировались с интервью, а затем приехали «заглаживать вину» с тортом и 15 тысячами рублей.

По словам актрисы, съемочная группа одного из телеканалов нагрянула домой к кинозвезде совершенно неожиданно. Актриса пыталась объяснить, что не готова к интервью.

«У меня свои планы, я вас не ждала. Но они меня не слушали, а стали расчехлять свою аппаратуру. «Нам пару слов, нам пару слов», – тараторили они. Ладно, думаю, останусь. Ребята всё-таки через весь город ехали, задание им дали, с них спросят» - рассказала артистка.

Однако, очень скоро Светлана Светличная жестоко поплатилась за свою чуткость и доброту. В квартиру актриса съемочную группу все же не пустила, разместились они для интервью на лавочке. А дальше произошло непредвиденное.

«Пишем интервью, и тут меня пронзает жуткая боль. Мне на голову падает установка, на которой держится софит. Удар прошёл по касательной. Основной удар пришёлся на мою коленку. Бедные мои ноги, сколько им по жизни досталось. Как же я орала! На всю жизнь запомнила этот свой вопль, никогда такой боли не ощущала» - поделилась впечатлениями актриса.

Но дальше было хуже – журналисты буквально неприятно поразили своим поведением заслуженную артистку. Так, вместо того, чтобы вызвать «скорую», они просто ретировались с места происшествия и даже не помогли актрисе разместиться более удобно. В итоге, Светличная кое-как добралась домой, а на следующий день обратилась к директору Гильдии артистов Валерии Гущиной, которая отправила к ней домой сотрудника.

«Валерия немедленно написала письмо руководству этого канала с целью разобраться в ситуации, но ответа от них нет. Спустя несколько дней ко мне пришёл молодой человек Миша. Он вручил мне букет красных роз, творожный торт и конверт, в котором лежали 15 000 рублей…» - поделилась актриса.

Такая «помощь» расценивалась как настоящее оскорбление для актрисы, теперь ей предстоит долгое лечение от полученной травмы. У Светличной диагностировано сотрясение мозга, а также ушибы.

«Хожу на процедуры. Голова после сотрясения приходит в норму, но ещё сильно болит. Подолгу разговаривать тоже пока тяжело. Мне выписали три вида лекарств. От госпитализации отказалась, так как моего кота Фила не на кого оставить. В поликлинике меня узнают, хотят со мной фотографироваться. Мне приятно, что я доставляю людям радость. Врачам огромное спасибо, они со всем вниманием ко мне относятся» - сообщает актриса.

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