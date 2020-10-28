Наступного місяця на Землю обрушиться потужна магнітна буря, яка триватиме кілька днів

Як повідомляє ФІАН, всього в листопаді буде спостерігатися сім магнітних бур. При цьому одна з них затягнеться майже на тиждень. І все це після того, як в жовтні на Землю обрушилася найпотужніша магнітна буря в 2020 році.

Перший магнітний сплеск листопада не змусить себе чекати: він відбудеться вже першого числа.

Експерти повідомляють, що зміни сонячної "погоди" різної сили і тривалості будуть спостерігатися весь листопад, проте найсильніша магнітна буря Місяця припаде на його другу половину. За прогнозами, вона відбудеться 21 листопада і досягне рівня G2.

Фахівці попереджають, що невеликі магнітні бурі пройдуть 1, 7, 16, 23, 24, 25 листопада. Найсильніша магнітна активність буде спостерігатися з 17 по 22 число, а її пік припаде на 21 листопада.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття не тільки метеозалежних, але і абсолютно здорових людей. У ці дні рекомендується контролювати тиск, приймати знеболююче в разі виникнення головного болю, а також обмежити фізичну активність.

Лікарі також нагадують про важливість правильного харчування в дні магнітних бур. У раціон рекомендують додати продукти, що містять калій, кальцій і магній, які сприяють правильній роботі судин.

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