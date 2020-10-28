Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", похвалилася жарким видом в мереживі замість купальника

Дівчина має дуже яскраву зовнішність, тому завжди намагається підкреслити її самими різними способами. Так як Роуз вважає, що худнути не обов'язково для того, щоб отримати ідеальну фігуру, вона нерідко оголює гідності в бікіні, підкреслюючи – вона не боїться власних недоліків, адже у неї їх просто немає.

Постійно з'являючись на публіці у відкритих і навіть відвертих нарядах, Роуз запам'яталася в мережі манерою демонструвати тіло без прикрас. Цього разу вона позувала лише в чорній сіточці-халатику і тонкому білому мереживі з вишивкою на бюсті.

Примітно, що з'явитися серед відпочиваючих на курорті Демі вирішила саме в такому вигляді, тоді як поруч можна помітити досить скромно одягнених відпочиваючих людей. Роуз не стала приховувати бюст занадто сильно, тому має намір відкрила зону декольте. Ось як реагують в мережі:

«Досить карі очі🧡✨; Прекрасні очі; дуже добре складена, юна леді; Люблю бюстгальтер; Твої очі 😍😘❤️; Красиво красиво🔥; Muaaaachs🔥😍; якщо б я міг виглядати як хто-небудь; Mí vidaasss😘😘😘😘; Так гарно, так приємно; продовжуй в тому ж дусі, LOL, Ви неймовірно красиві 🔥🔥; @demirosemawby пливуть горіхові хмари падають з небес ☁️9️⃣».

Темноволоса модель також ділиться новими кадрами в розділі Сторі майже кожен день. На відміну від популярних фітнес-моделей – Ани Чері, Лексі Кай, Соммер Рей та інших, дівчина не акцентує увагу на спорті. Роуз вважає за краще показувати виключно фото з пляжу і свого відпочинку.

Як правило, на кадрах молода знаменитість хвалиться поповненням у своїй колекції бікіні або дивує образом під час відпочинку в клубі або ресторані. Демі завжди робить акцент саме на пишному бюсті, вважаючи той своєю гордістю, адже вона не робила пластичних операцій.

У чорному бікіні зі шнурівкою під грудьми Роуз і правда виглядала вельми спокусливо, а накидка на стегнах з бахромою ідеально доповнила Пляжний лук.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

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