Актриса Настя Задорожна, що знімалася у фільмах студії "Квартал 95", заінтригувала цікавим постом у соцмережі

Як передає Politeka.net, 35-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в червоному вбранні, накинутому зверху чорному пальто і такого ж кольору кашкеті, з під якого вибилося кілька пасом.

Настя продемонструвала лялькові риси обличчя крупним планом: блондинка злегка нахилила голову в бік, кинувши грайливий погляд в камеру.

"Продовжую знайомитися з Вами! Дуже хочу отримати зворотний привіт в коментарях від фоловерів, ІМ'Я яких починається на Букву К! Каті

Крістіни Кості Карини і всі-всі-всі! Ельдари і Густаво - не поспішайте. До вас скоро черга дійде👍", - підписала фото актриса, придумавши незвичайний спосіб заводити нові знайомства.

Користувачі кинулися відповідати в коментарях, називаючи свої імена, країни і міста - Задорожна вміє створити ажіотаж на рівному місці.

"Добрий вечір, Настя:) з 2008 року як пам'ятаю, з'явився форум Насті Задорожної і тут-то все і почалося) а я - Ксенія:)"; "Ім'я дитині вибираєш?"; "К-Іван.😃 🌷 "; "А коли на букву "Є" або "ж" буде знайомство?", - коментують під фото.

Раніше ми повідомляли, Настя збентежила безглуздим фото: в розкішній сукні, з пишною спідницею з напівпрозорої тканини, ніби весільній, дівчина плюхнулася на асфальт. У такому вигляді і застигла перед камерою, задерши голову і обхопивши руками ногу, зігнуту в коліні.

У підписі актриса поскаржилася на важкий ремонт у себе вдома.

"Для першого разу я легко "відбулася". З бюджету вилетіла максимально, але якщо бути чесною, першою помилкою і було намалювати картинку ідеального ремонту, не встановлюючи фінансових рамок навіть в голові. "А, як-небудь вкладуся". Мій косяк цілком і повністю", - повідомила Задорожна.

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