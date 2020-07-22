34-летняя звезда из фильмов "Квартал 95" Анастасия Задорожная взбудоражила нескромным предложением и ярким фото

Как передает Politeka.net, актриса опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позирует лежа на животе.

Девушка предстала в белой футболке и темных джинсах. Слегка растрепанная блондинка облокотилась на руки и одарила фоловеров ослепительной улыбкой.

"Доброе утро :) Тебе 🥐🍳или🍰?", - подписала фото звезда.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, не скупясь на комплименты:

"Года идут, а вы только хорошеете😍 Красотка❤️"

"Вот бы найти такую@жену чтобы с утра вот так улыбалась ! 💋"

"🍳 🥐 И можно в постель 😊"

"Очень милая, гляжу и улыбаюсь сам))"

"Доброе 😘 Ох можно🥐 в постельку 🤤"

"Интересная какая, доброе утро"

Ранее мы сообщали, Задорожная поделилась радостной новостью в своем микроблоге в Инстаграм. "пАЙ-ДУ)🤘🏻", - коротко подписала снимок актриса. В кадре она держит за руку избранника, и крупным планом на безымянном пальце видно обручальное кольцо.

Комментирующие кинулись поздравлять Настю с важным событием в жизни: "Ну ни фига!!! Поздравляю, Настька!!!!!!!!!!!!! ❤️"; "Поздравляю! Это прекрасно! 😍"; "Что??? Только не говорите, что это кадр из фильма)))) пожалуйста 💞💞"; "Иди, может понравится🤣".

Ранее актриса поделилась в Инстаграме фото, где она в образе невесты - в пикантном свадебном платье с открытой спиной. В одной руке девушка держит букет с белыми цветами, а в другой ягоду клубники.

Напомним, горячая звезда фильмов с Зеленским огорошила переменой в жизни: "Ну, нифига себе!"

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