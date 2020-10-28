31-річна модель Поліна Логунова, яка є дружиною відомого українського актора Дмитра Ступки, розвеселила своїх фоловерів кумедним постом в Instagram

Знаменитість розповіла своїм фанатам, що придумала, як буде відзначати свій День народження.

Як пише Politeka з посиланням на Instagram знаменитості, дівчина розмістила свою фотографію, на якій вона з яскраво нафарбованими губами одягнена в білосніжну блузку, що не приховує її високих грудей.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Polina Logunova (@polinalogunova) 28 жов 2020 в 5:42 PDT

Також Поліна показала смішний відеоролик, на якому морські свинки стоять біля "столу" і з апетитом поїдають різні овочі.

"Ось як буде проходити мій ДЕНЬ народження! Я все запланувала👍 🏽 😬 👉 🏾", - підписала пост Логунова.

Фанати оцінили почуття гумору дівчини, про що і написали в своїх коментарях.

"Головне-є 🥦 це дуже смішно 😂 🤣 це так забавно 😂 😂 😂 супер, відчуваю день народження пройде на ура😂 🔥🔥🔥👍 😂😂😂❤️❤️❤️👏🏻 ❤️❤️❤️губастинька🙌", - пишуть фоловери.

Раніше ми повідомляли, що Поліна Логунова поділилася з фоловерами в соцмережі свіжим образом. Так, знаменитість лежить на білосніжному тапчані біля басейну, на ній-роздільний відвертий купальник чорного кольору, руки Поліна протягнула вгору, а ноги – спокусливо зігнула.

Звертає на себе високі груди моделі, ледь прикрита тканиною купальника. Однак, незважаючи на легковажність образу, її пост стосується важливих речей. Логунова міркує про вегетаріанство і здоровий спосіб життя.

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